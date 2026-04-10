Irán condiciona su asistencia a cumbre de paz en Islamabad a un alto el fuego en Líbano

(EFE) – La cumbre de paz programada para este sábado en Islamabad enfrenta un panorama incierto. Irán condicionó su participación al cese de los bombardeos israelíes en Líbano y a la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

El portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, advirtió que Teherán tiene el “dedo en el gatillo” si los ataques continúan. Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, viaja a Pakistán con optimismo, aunque advirtió que no serán “receptivos” ante intentos de engaño.

Ofensiva en Líbano y denuncias de crímenes de guerra

Israel mantiene su ofensiva en Líbano pese al anuncio de negociaciones directas. Al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad libanesas murieron en bombardeos contra el Palacio de Gobierno de Nabatieh. La OMS denunció que Israel advirtió que atacará ambulancias en zonas de evacuación.

La Misión de la ONU para Irán reportó 3.000 muertos en un mes y exigió investigar ataques contra civiles, como el bombardeo a una escuela en Minab (168 fallecidos), calificándolos como posibles crímenes de guerra.

En paralelo, la tensión diplomática entre Israel y España escaló: Netanyahu ordenó la expulsión de representantes españoles del Centro de Coordinación para Gaza, acusando a España de “guerra diplomática”. Madrid calificó las críticas de “absurdas”. El flujo por el estrecho de Ormuz aumentó ligeramente, pero aún lejos de la normalización.