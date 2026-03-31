Irán amenaza con atacar a empresas tecnológicas de EE.UU. si mueren más de sus líderes: Apple, Google y Microsoft están en la lista

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió este miércoles 1 de abril que las empresas tecnológicas deberán “esperar la destrucción de sus unidades pertinentes en represalia por cada asesinato en Irán”.

(CNN) – Irán ha amenazado con atacar a empresas tecnológicas estadounidenses si mueren más de sus líderes, informó el medio semioficial Fars.

“Dado que el elemento principal en el diseño y el seguimiento de objetivos de asesinato son las empresas estadounidenses de TIC e IA, en respuesta a estas operaciones terroristas, a partir de ahora las principales instituciones eficaces en operaciones terroristas serán nuestros objetivos legítimos”, citó Fars al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés).

Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing y JP Morgan se encuentran entre las 17 empresas que el IRGC amenazó con atacar.

El IRGC instó a los empleados de empresas tecnológicas estadounidenses en la región a “alejarse inmediatamente de sus lugares de trabajo” y a los residentes que viven cerca de las oficinas de esas empresas a trasladarse a un lugar seguro.

“Las empresas que participen activamente en planes terroristas estarán sujetas a acciones recíprocas en respuesta a cada asesinato”, dijo el IRGC.

“Estas empresas, a partir de las 20:00 del miércoles 1 de abril (hora de Teherán), deben esperar la destrucción de sus unidades pertinentes en represalia por cada asesinato en Irán”, dijo el IRGC, según Fars.