Investigan si relación sentimental del sospechoso de matar a Charlie Kirk fue un factor en el tiroteo: Su pareja es una mujer trans

La revelación, entregada en una entrevista con CNN, abre nuevas líneas de investigación sobre un posible móvil vinculado a la relación personal entre ambos.

(CNN) – Tyler Robinson, compañero de habitación del presunto tirador de Charlie Kirk, era su pareja sentimental y se encontraba en proceso de transición, declaró el domingo el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Los investigadores están indagando si esto influyó en el asesinato de la semana pasada.

“Sí. Puedo confirmarlo. Sé que se ha informado y que el FBI también lo ha confirmado: que el compañero de piso era su pareja romántica, un hombre en transición a mujer”, dijo Cox en una entrevista con Dana Bash de CNN en el programa State of the Union.

“El compañero de habitación ha sido increíblemente cooperativo, no tenía idea de que esto estaba sucediendo y está trabajando con los investigadores en este momento”, agregó Cox.

Cuando Bash le preguntó si el estado del compañero de habitación era relevante para la investigación y un posible motivo, Cox dijo que era “fácil sacar conclusiones”, pero se negó a especular.

“Sé que todos quieren saber exactamente por qué y señalar con el dedo. Y lo entiendo perfectamente. Yo también, así que quiero ser precavido, ya que no he leído todas las transcripciones de las entrevistas, así que tendremos que esperar a ver qué sale a la luz”, dijo.

Además, se le preguntó a Cox sobre comentarios previos de que Robinson había sido adoctrinado con una “ideología izquierdista”.

Dijo que esa información “proviene de su entorno, de su familia y amigos”.

Los cargos oficiales contra el sospechoso se presentarán mañana martes.