(EFE) – Autoridades ambientales de EE.UU. condenaron la “mutilación cruel e ilegal” de un manatí en Florida, al que le tallaron el apellido del presidente Donald Trump en su espalda, y ofrecieron una recompensa de US$ 5.000 para dar con el responsable.

El Centro para la Diversidad Biológica, en su capítulo en St. Petersburg, en la costa oeste de Florida, recordó que el acoso a esta especie marina “es un delito penal federal punible con una multa de 50.000 dólares y hasta un año de prisión”.

Detalló que el manatí, una especia amenazada, fue hallado el domingo en el río Homosassa, en el norte de Florida.

“Es desgarrador que este manatí haya sido sometido a este vil acto criminal”, se lamentó Jaclyn López, directora del Centro en Florida.

“Está claro que quien haya dañado a este indefenso y gentil gigante es capaz de cometer graves actos de violencia y debe ser detenido de inmediato“, agregó.

Funcionarios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC) comenzaron a investigar el crimen después de que el manatí fuera descubierto con graves cicatrices en forma del apellido del presidente.

⚠️HELP FIND WHO MUTILATED A MANATEE: U.S. Fish and Wildlife Service is investigating who carved the word "Trump" on a Florida manatee. USFWS is looking for any information: cal Florida Fish and Wildlife Conservation hotline at 888-404-3922. https://t.co/FXQ2l3fYTj pic.twitter.com/jI9kL1BNe5

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 11, 2021