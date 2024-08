Abren investigación por homicidio involuntario en el caso del hundimiento del superyate en Italia

El fiscal Ambrogio Cartosio indicó que los investigadores descubrieron que no fue el clima lo que provocó el hundimiento del barco, sino el resultado del comportamiento de la tripulación y la forma en que se manejó el barco.

(CNN) – Las autoridades italianas han abierto una investigación por homicidio involuntario en el hundimiento de un superyate, en el que murieron el magnate tecnológico británico Mike Lynch y otras seis personas en la costa de Sicilia a principios de esta semana.

Al anunciar la investigación, el fiscal Ambrogio Cartosio dijo que los investigadores descubrieron que no fue el clima lo que provocó el hundimiento del barco, sino el resultado del comportamiento de la tripulación y la forma en que se manejó el barco.

Y añadió que la indagatoria no estaba dirigida contra ningún individuo.

“Hay muchas posibilidades de culpabilidad. Podría ser solo el capitán. Podría ser toda la tripulación. Podría ser el guardia. Estamos evaluando todos los factores para ver a qué comportamiento se le puede atribuir la culpa”, señaló Cartosio.

Posteriormente, indicó que la fiscalía había “presentado un expediente, en este momento, contra personas desconocidas, alegando el delito de naufragio por negligencia y homicidio involuntario“.

El barco de bandera británica, con 22 pasajeros y tripulantes a bordo, se hundió el lunes después de que su mástil, uno de los más altos del mundo, se partiera en dos durante una violenta tormenta.

En los últimos cuatro días se han recuperado siete cadáveres, y los buzos han trabajado a casi 50 metros (160 pies) bajo el agua para recuperarlos. El último, que se cree que es el de la hija de 18 años del magnate británico Mike Lynch, Hannah, fue encontrado el viernes.

Se cree que los otros desaparecidos cuyos cuerpos fueron recuperados son los del director de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y su esposa Judy Bloomer, el destacado abogado estadounidense Chris Morvillo y su esposa Neda Morvillo, y el del chef de a bordo, Recaldo Thomas.

Las autoridades italianas confirmaron quiénes estaban desaparecidos en el Bayesian, pero aún no han publicado un informe forense para nombrar formalmente a los encontrados.

Otro fiscal que habló en la misma conferencia, Raffaele Cammarano, dijo que los muertos probablemente estaban dormidos en el momento de la tormenta, por lo que no lograron escapar, aunque agregó que no podía estar seguro, ya que no todos los cuerpos fueron encontrados en sus habitaciones.

Si bien las razones del hundimiento del superyate bayesiano siguen sin confirmarse, muchos creen que el yate fue golpeado por una manga marina, uno de los varios tipos de tornados. La guardia costera informó que el yate fue golpeado por un tornado, y una manga marina fue reportada a la Base de Datos Europea de Clima Severo aproximadamente al mismo tiempo.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.