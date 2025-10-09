Israel somete a votación el alto el fuego con Hamás: el cese de hostilidades depende del visto bueno del gabinete

El Gobierno de Benjamín Netanyahu convocó a su Gabinete de Seguridad y al Consejo de Ministros para resolver hoy la aprobación del acuerdo alcanzado en Egipto. El cese de hostilidades regirá tras la ratificación oficial.

El Gobierno de Israel convocó para este jueves a su Gabinete de Seguridad y, posteriormente, al Consejo de Ministros con el fin de votar el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamás en Egipto. El cese de hostilidades comenzará a regir una vez que la administración de Benjamín Netanyahu otorgue su aprobación formal.

La cita gubernamental se fijó para esta tarde en Jerusalén, con una sesión previa del Gabinete de Seguridad y una deliberación posterior del pleno del Ejecutivo. Las autoridades israelíes han señalado que la implementación del acuerdo queda supeditada a la ratificación del Gobierno.

El entendimiento forma parte de la primera fase de un plan impulsado por Estados Unidos, que incluye un alto el fuego y medidas iniciales de seguridad sobre el terreno. La administración israelí dejó en claro que la entrada en vigor del cese de hostilidades dependerá de la decisión del gabinete.

Desde Egipto, mediadores internacionales confirmaron el acuerdo de base y señalaron que el proceso en Israel contempla los pasos administrativos internos habituales antes de su ejecución. En paralelo, diversos actores políticos en Israel han adelantado posiciones a favor y en contra de la iniciativa, a la espera de la votación.