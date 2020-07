VIDEO RELACIONADO – Aseguran que mamá de Luis Miguel está en Argentina

Un emocionante discurso de un intendente argentino se ha vuelto viral. En el día de la independencia del país trasandino, la autoridad leyó un escrito que eran las mismas palabras que pronunció el actor Bill Pullman en la película “El día de la Independencia“.

El pasado 9 de julio, cuando se celebraron las fiestas patrias en Argentina, el intendente de Jujuy, Rodolfo Alejandro Torres, la localidad de El Carmen, dio un discurso muy similar al de la película “El día de la independencia”, cuando el presidente de Estados Unidos, Witmore, arengó a los pilotos antes de atacar a la nave espacial.

La película de ciencia ficción, que fue publicada en 1996, muestra cómo el mandatario estadounidense les entrega un mensaje a lo combatientes que están a punto de derribar a la nave nodriza que alberga a los aliens.

Lee también: 22 ex funcionarios de Macri son detenidos por acusaciones de espionaje ilegal

El video viral muestra a Rodolfo Alejandro Torres, en su discurso diciendo: “Tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad y no moriremos sin pelear”.

Para hacer una comparación con la película, el Presidente de EE.UU., aleona a los pilotos diciéndoles: “el 4 de julio ya no será conocido como una fiesta norteamericana sino como el día en que el mundo declaró a una voz. No entraremos en silencio hacia la noche y no moriremos sin pelear“.

El discurso fue blanco de duras críticas por parte de la población trasandina, además de burlas que rápidamente se expandieron por las redes sociales.

Lee también: “Enterrado, envuelto en una sábana”: Encuentran muerto a ex secretario de Cristina Kirchner

El municipio de El Carmen, a través de su Facebook, compartió el discurso del intendente que rápidamente fue editado haciendo la comparación entre la autoridad trasandina y la película clásica de 1996.