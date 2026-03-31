Informe reveló que bala que mató a Charlie Kirk y arma del crimen no estarían vinculadas

Robinson, de 22 años, enfrenta cargos de asesinato con agravantes por el ataque ocurrido el 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos.

Este martes, la defensa de Tyler Robinson solicitó aplazar la audiencia preliminar prevista para mayo en el caso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, centrando sus argumentos en la revisión de un informe clave sobre la bala recuperada en el cuerpo de la víctima.

Robinson, de 22 años, enfrenta cargos de asesinato con agravantes por el ataque ocurrido el 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos.

Según documentos judiciales, un análisis balístico realizado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) no pudo vincular de manera concluyente el fragmento de bala extraído durante la autopsia con el rifle encontrado cerca del lugar del ataque, consignó la agencia de noticias Associated Press (AP).

El análisis balístico, que busca identificar marcas microscópicas únicas dejadas en la bala al dispararse desde un arma, es considerado crucial para determinar si la bala que impactó a Kirk provino del arma atribuida a Robinson.

El FBI continúa realizando pruebas adicionales, mientras que los resultados completos del informe se mantienen bajo reserva.

Defensa busca exonerar a Tyler Robbinson

La defensa sostiene que estos resultados podrían ser determinantes para demostrar que Robinson no fue el autor del disparo, mientras que la fiscalía afirma que posee pruebas suficientes para avanzar hacia un juicio.

Por su parte, Fiscalía planea solicitar la pena de muerte, y hasta ahora el acusado no ha presentado una declaración de culpabilidad o inocencia.

Además del análisis balístico, se ha señalado que ADN compatible con Robinson fue encontrado en el gatillo del arma, en un casquillo disparado y en dos cartuchos sin disparar.

El caso continuará el 17 de abril, cuando Robinson comparezca ante el tribunal para una audiencia sobre la moción de la defensa que busca prohibir la presencia de cámaras en la sala.