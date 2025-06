India: Los impactantes videos del avión que se estrelló en Ahmedabad con más de 240 personas a bordo

Durante este jueves, un accidente de avión se reportó en la ciudad de Ahmedabad, en India.

Los antecedentes iniciales apuntan a que un avión comercial modelo Boeing 787 de Air India se estrelló poco después de despegar, con 242 personas a bordo.

Dicho avión tenía como destino el Aeropuerto de Gatwick, en Londres.

De forma paralela, a través de redes sociales se han viralizado una serie de videos dando cuenta de la tragedia.

En uno de los registros puede verse al avión segundos antes de estrellarse. Luego de desaparecer de encuadre, se produjo una explosión en la zona.

Video circulating reportedly shows the Air India 787 failing to climb moments after takeoff from Ahmedabad. https://t.co/YSgHTUH4ux pic.twitter.com/pQuykWQWva

Del mismo modo, otro de los registros muestra el sitio del accidente momentos después de la explosión.

VIDEO | Ahmedabad Air Crash: Visuals show people running away moments after the Air India flight AI-171 crashed after taking off from the Ahmedabad airport.

The Boeing aircraft, which could be seen losing altitude quickly, crashed in Meghaninagar area near the Ahmedabad… pic.twitter.com/oBOmc3rFDr

— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025