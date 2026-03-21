Mundo ozempic

India lanza genéricos de Ozempic y Wegovy a precios hasta un 80% más baratos tras expiración de patente

Por CNN Chile

21.03.2026 / 09:35

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Tres farmacéuticas indias comenzaron a comercializar este sábado sus propias versiones de semaglutida, el principio activo de los populares fármacos daneses para la diabetes y la obesidad, luego de que venciera la exclusividad de Novo Nordisk.

(EFE) – Las farmacéuticas indias Dr. Reddy’s, Glenmark y Sun Pharma iniciaron este sábado la comercialización de sus primeras versiones genéricas de los fármacos con semaglutida, el compuesto base de Ozempic y Wegovy, apenas 24 horas después de que expirara la patente de la firma danesa Novo Nordisk.

Los nuevos productos, lanzados bajo los nombres de Obeda, GLIPIQ, Noveltreat y Sematrinity, ofrecen alternativas significativamente más económicas.

Reducción de costos en tratamientos clave

Los precios de los genéricos reducen el costo del tratamiento hasta en un 80% en comparación con las marcas originales. La versión de Glenmark tendrá un costo semanal de entre US$3,90 y US$5,30, mientras que la de Dr. Reddy’s alcanzará los US$50 mensuales.

Sun Pharma, en tanto, comercializará sus versiones con valores semanales que van desde los US$9 hasta los US$24. La carrera comercial cobra especial relevancia en India, país con la segunda población diabética más grande del mundo y un aumento sostenido del sobrepeso.

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