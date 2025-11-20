Incendio obliga a evacuación masiva en la COP30 de Belém durante críticas negociaciones climáticas

Las llamas en la Zona Azul de la cumbre climática interrumpieron las discusiones clave sobre combustibles fósiles, aunque autoridades confirmaron el control del siniestro sin víctimas que afectó.

(EFE) – Un incendio en el recinto de la COP30 en Belém, Brasil, provocó la evacuación masiva de todos los participantes este jueves, interrumpiendo las cruciales negociaciones climáticas en su penúltimo día. Las llamas se originaron alrededor de las 14:30 horas (17:30 GMT) en la Zona Azul administrada por Naciones Unidas, donde se desarrollaban las reuniones ministeriales.

El personal de seguridad activó protocolos de emergencia y evacuó preventivamente a decenas de delegados mediante las salidas de emergencia, generando momentos de tensión según testigos.

Cronología del incidente

El fuego se controló en pocos minutos según confirmaron el gobernador de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo brasileño Celso Sabino, quienes descartaron heridos. Informaciones preliminares señalaron que el incendio comenzó en el pabellón de la India, aunque las causas exactas permanecen bajo investigación.

Urgente! Grande incêndio ocorre agora na BlueZone em Belém. O espaço recebe os negociadores dos países participantes da COP-30. Informações preliminares indicam que o fogo começou com curto-circuito e os bombeiros já chegaram ao local para controlar a situação.#Belém #COP30 pic.twitter.com/sWsCMPT0eC — BELÉM HOJE (@BelemHoje) November 20, 2025

La ministra chilena de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien participaba en una reunión con la presidencia de la COP, describió la situación como “inédita e inesperada”. Desde fuera del recinto evacuado, la autoridad chilena declaró: “Estábamos con la presidencia de la COP en una reunión con ministros para ver cómo estamos avanzando en las decisiones y hubo alerta de fuego y estamos evacuados ahora acá afuera”, asegurando que toda la delegación chilena se encontraba a salvo.

Mientras bomberos trabajaban en el lugar, Sabino descartó cancelar la cumbre, afirmando que “no hay posibilidad de cancelar la cumbre, que está siendo un éxito”. El incidente ocurrió horas después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, instara a los negociadores a alcanzar un “acuerdo equilibrado” sobre la eliminación progresiva de combustibles fósiles y financiamiento climático.

La COP30 enfrentaba este jueves discusiones críticas sobre adaptación climática y hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y detener la deforestación, negociaciones que continuarán este viernes según el programa oficial.