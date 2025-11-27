Incendio en Hong Kong deja 83 fallecidos y 279 desaparecidos en peor tragedia urbana en tres décadas

(EFE) – Al menos 83 personas han muerto y 279 permanecen desaparecidas tras un devastador incendio que consumió siete edificios de un complejo residencial en Hong Kong. El siniestro, que estalló el miércoles por la tarde en el distrito de Tai Po, ha dejado además 76 heridos, incluidos once bomberos, convertiéndose en la peor tragedia urbana en tres décadas.

Las llamas se propagaron con velocidad inusual debido a los andamios de bambú recubiertos con poliestireno expandido, material altamente inflamable utilizado en las obras de renovación.

Operativos de rescate e investigaciones

Los equipos de emergencia han rescatado a supervivientes mientras avanzan planta por planta en condiciones de riesgo, con 1.250 efectivos desplegados y alertas por posibles colapsos estructurales. Las autoridades detuvieron a dos directores y un consultor de la contratista por homicidio imprudente, y la Comisión Contra la Corrupción investiga irregularidades en las obras.

El jefe del Ejecutivo, John Lee, calificó el suceso de “catástrofe masiva” y ordenó inspecciones inmediatas en todos los edificios en renovación. La solidaridad ciudadana y empresarial ha mobilizado donaciones millonarias para apoyar a las familias afectadas.