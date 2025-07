Impresionante video muestra cómo leones marinos reaccionan con instinto de supervivencia durante el terremoto en Kamchatka

Un grupo de leones marinos protagonizó una escena reveladora durante el fuerte terremoto que sacudió la península de Kamchatka, en Rusia.

Dozens of Steller sea lions seen fleeing as tsunami waves crash onto Russia’s Antsiferov Island — dramatic and rare footage captures nature’s instinct in action 🦭🌊#Tsunami #Kamchatka #Russia #SeaLions #Earthquake #Nature pic.twitter.com/pjl910WddQ

— Gaurav (@k_gauravs) July 30, 2025