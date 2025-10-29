Huracán Melissa: Reportan 25 personas fallecidas en Haití tras desborde de río

La zona ha sido azotada por las intensas lluvias durante los últimos siete u ocho días.

(CNN) – El huracán Melissa dejó 25 muertos en el sur de Haití cuando un río desbordado se salió de su cauce, informó este miércoles un alcalde local.

Varias personas siguen atrapadas en viviendas que colapsaron en el puerto de Petit-Goâve, dijo el alcalde Jean Bertrand Subrème, según reportó Associated Press.

“Estoy abrumado por la situación”, afirmó, y añadió que pidió ayuda al Gobierno del país, que enfrenta una grave crisis de violencia de pandillas.

Solo un funcionario de la Agencia de Protección Civil se encontraba en la zona afectada por el ciclón, según AP, mientras los residentes luchaban por evacuar a medida que las aguas crecían en los últimos días.

La zona ha sido azotada por las intensas lluvias de Melissa durante siete u ocho días, con acumulados estimados de más de 30 centímetros.

Los potentes vientos del huracán Melissa se están expandiendo

Los vientos más fuertes alrededor del centro de Melissa comienzan a extenderse más que antes de su turbulento paso por Cuba.

El terreno montañoso de la isla interrumpió el centro del huracán y alteró los intensos vientos que giraban en torno a su ojo, lo que provocó que se dispersaran.

Esto significa que algunas islas dentro y alrededor de las Bahamas probablemente enfrentarán vientos más fuertes de lo que se preveía inicialmente, a medida que Melissa avanza hacia la zona.

Las ráfagas con fuerza de huracán ahora se extienden unos 64 kilómetros desde el centro de Melissa, frente a los 48 kilómetros de esta mañana. Ese aumento puede parecer pequeño, pero podría marcar la diferencia entre que solo una parte de una isla reciba el impacto de los vientos más fuertes o que toda la isla lo sufra.