Imágenes revelan el enorme daño que recibió el hotel Hilton tras protestas en Nepal

El edificio fue consumido por las llamas en medio de las violentas manifestaciones por la prohibición de redes sociales, que terminaron provocando la caída del gobierno.

Las imágenes captadas de los restos del prestigioso hotel Hilton muestran la magnitud de la destrucción que dejaron las protestas en Nepal.

El edificio, uno de los más emblemáticos de la capital, quedó completamente carbonizado tras ser incendiado en medio de la crisis social que provocó la caída del gobierno.

Las manifestaciones comenzaron luego de la prohibición de redes sociales en el país, medida que desató una ola de indignación y que rápidamente escaló en violencia. Diversos edificios gubernamentales fueron atacados, entre ellos la Corte Suprema, el Parlamento y las residencias de varios ministros.

También resultaron incendiadas las sedes de partidos políticos, incluido el Partido Comunista de Nepal, así como una escuela privada propiedad de Arzu Deuba Rana, ministra de Relaciones Exteriores. Las autoridades aún evalúan los daños, mientras se busca estabilizar la situación tras días de caos.

Mira las imágenes