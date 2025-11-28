Hong Kong anuncia 8 nuevas detenciones mientras cifra de muertos por incendio aumenta a 128

Las autoridades revelaron que las alarmas contra incendios no funcionaban durante la tragedia y confirmaron compensaciones económicas para familias afectadas, en medio de investigaciones sobre materiales inflamables.

(CNN) – El balance del incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong ascendió a 128 fallecidos y 200 desaparecidos, mientras las autoridades anunciaron ocho nuevas detenciones vinculadas a la tragedia.

Entre los detenidos este viernes se encuentran dos directores de consultoría, dos gerentes de proyecto, tres subcontratistas de andamios y un intermediario, sumándose a tres arrestos previos por negligencia grave.

La investigación reveló que las alarmas contra incendios de los ocho edificios no funcionaban durante el siniestro, según confirmó el director de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.

Compensaciones y hallazgos críticos

El gobierno de Hong Kong otorgará 200.000 HK$ a familias de fallecidos y 50.000 HK$ a hogares afectados.

Investigaciones preliminares señalaron que los paneles de poliestireno inflamables en las renovaciones aceleraron la propagación de las llamas, que alcanzaron temperaturas de 500°C. Una inspección realizada días antes del incendio ya había alertado sobre riesgos de seguridad, aunque las mallas cumplían normativas.

La pesquisa determinará en las próximas semanas cómo el fuego se extendió entre edificios, en la peor tragedia de este tipo en décadas en la ciudad.