Hombre incendia un bar en España porque no le dieron mayonesa

El hombre, quien fue detenido, encendió el bar con gasolina luego de que le dijeran que no tenían del aderezo que él esperaba agregar a un bocadillo.

(EFE) – La Guardia Civil de España detuvo un hombre que prendió fuego a un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla, sur), porque le negaron mayonesa para un bocadillo.

El detenido, al que se le imputan delitos de daños y de incendio con peligro para las personas, accedió al establecimiento y pidió, entre otras consumiciones, un montadito (mini bocadillo), solicitando en ese momento que le diesen mayonesa, aunque el camarero le dijo que no tenían en el bar.

Ya en la terraza, preguntó también a una camarera, que le dio la misma respuesta, momento en que el hombre, que estaba con un compañero y con su hijo, se levantó de la silla, fue a una gasolinera cercana y regresó con una botella con gasolina.

“¿Seguro que no hay mayonesa?”, preguntó de nuevo, pero el camarero no tuvo tiempo de responder, ya que, como se aprecia en las imágenes de las cámaras de seguridad del bar, enviadas a EFE por el gerente del establecimiento, roció en ese momento la barra del bar con gasolina y la prendió con un mechero que sacó de su camisa.

Agentes de la Policía local llegaron inmediatamente al local y, ayudados por una camarera que siguió al hombre, pudieron detenerlo y llevarlo a un centro de salud para atenderlo de las quemaduras que sufrió.

José Antonio Caballero, el dueño del bar, ha asegurado en declaraciones a EFE que lo que vivieron los trabajadores y clientes del establecimiento “fue algo surrealista”.

El agresor es un vecino de Córdoba (sur) que trabaja en el municipio y se aloja en un hostal y, según Caballero, lo que pasó “no tiene explicación posible”.