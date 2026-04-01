Mundo nasa

Histórico: Mira el momento en que despegó la misión Artemis II de la NASA

Por Constanza Zambrano

01.04.2026 / 19:52

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El despegue se llevó a cabo sin problemas y marcó un hecho histórico al ser la primera misión lunar después de 50 años del programa Apolo en 1972.

Este miércoles por la tarde despegó Artemis II desde Cabo Cañaveral, ubicado en el estado de Florida, en Estados Unidos. Artemis II será la primera misión lunar desde el programa Apolo de la NASA.

La misión se extenderá por 10 días y está conformada por cuatro astronautas que viajarán alrededor de la órbita lunar; tres de ellos son de nacionalidad estadounidense y uno de Canadá.

Este programa de la NASA es el primer vuelo tripulado de Artemis, que tiene como objetivo que el ser humano vuelva a pisar la Luna después de 50 años y planear futuras misiones a Marte.

El lanzamiento no presentó problemas técnicos y, después de ocho minutos, la nave ya alcanzó la órbita terrestre para embarcarse en su viaje al satélite.

Revive el despegue de Artemis II

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