Hillary Clinton, ex secretaria de Estado de Estados Unidos, mostró su apoyo a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, quien fue duramente criticada luego de que se revelaran unas imágenes privadas en las que aparece celebrando junto a unas amigas.

Este domingo, Clinton publicó un mensaje de apoyo a la autoridad finlandesa en sus redes sociales: “como dijo Ann Richards: ‘Ginger Rogers hizo exactamente lo mismo que Fred Astaire. Solo que ella lo hizo al revés y con tacones“.

La ex autoridad acompañó el texto con una fotografía tomada en abril de 2012 en el Café Habana de Cartagena, Colombia, en la que se le ve bailando alegremente. “Aquí estoy en Cartagena cuando viajé para una reunión como secretaria de Estado”, escribió, y agregó: “sigue bailando, Sanna Marin“.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."

Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.

Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 28, 2022