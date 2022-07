(CNN) -Después de compartir una declaración en su cuenta verificada de Facebook el martes por la mañana, que confirmaba que Tony Dow, un actor y director mejor conocido por su papel como el hermano mayor Wally Cleaver en Leave It to Beaver, había muerto a los 77 años, el equipo de representantes de Dow eliminó la declaración.

Más tarde, su hijo Christoper entregó más antecedentes respecto a su estado de salud en una nueva publicación: “Este es un momento difícil. Papá está en casa bajo cuidados paliativos y en sus últimas horas (…) Tiene un corazón luchador”, señaló.

Dow llegó al estrellato a los 12 años, cuando lo eligieron para la comedia Leave It to Beaver, que pronto se convertiría un éxito. Con su papel, Dow ayudó a crear el arquetipo de una familia suburbana y se convirtió en un nombre familiar para millones de espectadores. El programa se emitió entre 1957 y 1963.

En una entrevista de enero pasado con Sunday Morning, Dow recordó que estaba comiendo una hamburguesa con malta cuando se enteró de que le ofrecieron el papel después de la audición por capricho. “Ahí se fue mi vida”, dijo. Wally Cleaver, el personaje de hijo adolescente, atleta estrella y Boy Scout, quedó unido inextricablemente a Dow, quien dijo que luchó por mantener su figura propia.

“Es triste ser famoso a los 12 años o algo así. Y luego creces y te conviertes en una persona real, y no te ha pasado nada”, manifestó.

Dow, quien contó que sufrió de depresión no diagnosticada entre los 20 y los 40 años, habló durante décadas sobre sus problemas de salud mental. Justamente, mucho antes de que fuera común que las celebridades revelaran esa información de manera pública. En 1993, fue orador honorario en una convención de la Asociación Nacional Depresiva y Maníaco-Depresiva.

“Me doy cuenta de que se percibe una ironía en esto”, le dijo al diario Baltimore Sun sobre su depresión en 1993. “Ya sabes, el hecho de que estaba en un programa de televisión que personificaba el supuesto mundo ideal de los años 50, y aquí estoy sufriendo de depresión. Pero solo soy uno entre millones”, añadió.

Dow le dijo a CBS que una vez que aceptó su diagnóstico y comenzó el tratamiento, encontró esperanza. También canalizó esa esperanza hacia el arte, esculpiendo piezas ornamentadas en el estudio de su casa.

“Creo que la gente debería dar el salto de fe para sentirse mejor“, comentó. Dow continuó trabajando en Hollywood, participando en series de televisión e incluso retomando su papel en The New Leave It to Beaver en la década de 1980. También dirigió episodios de series como Harry and the Hendersons, Coach y Star Trek: Deep Space Nine.

Jerry Mathers, quien protagonizó junto a Dow el papel de Beaver en su exitosa comedia, les dijo a los fanáticos a principios de este mes que había estado en contacto con Dow, cuyos representantes informaron que había “salido y entrado del hospital con varias complicaciones y tratamientos”.