Harvard demandó a la administración Trump y lleva a tribunales las medidas adoptadas sobre financiamiento

La prestigiosa casa de estudios decidió tomar acciones legales tras el corte presupuestario que definió la administración de Donald Trump, luego que esta no accediera a seguir nuevos lineamientos que ha dispuesto su gobierno.

(CNN) – La Universidad de Harvard demandó el lunes a la administración Trump, según una carta dirigida a la comunidad universitaria, en una nueva escalada de la lucha por la financiación federal para la escuela de la Ivy League, la supervisión institucional y la independencia.

El presidente de la Universidad, Alan M. Garber, dijo que las recientes escaladas de la administración contra la prestigiosa institución “tienen graves consecuencias en la vida real para los pacientes, los estudiantes, el profesorado, el personal, los investigadores y la reputación de la educación superior estadounidense en el mundo”.

CNN se comunicó con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre la demanda.

La administración Trump exige que la Universidad de Harvard le dé acceso a todos los informes universitarios sobre antisemitismo y prejuicios antimusulmanes en el campus generados desde octubre de 2023, mientras intensifica una confrontación con la escuela que arriesga miles de millones de dólares en dinero federal en medio de un impulso más amplio para alinear las universidades estadounidenses de élite con su ideología política.

Harvard, que se ha convertido en un símbolo de desafío contra la administración Trump en el campus y más allá, debe entregar todos los informes generados por los grupos de trabajo escolares para combatir el antisemitismo y el sesgo antimusulmán en el campus, incluidos los borradores que nunca se hicieron públicos, dice una carta del sábado de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos al liderazgo de Harvard.

La carta, publicada por The Free Press, también solicita los nombres de todas las personas involucradas en la preparación de los informes y dice que deberían estar disponibles para entrevistas con funcionarios federales.

La carta es uno de los últimos giros en la creciente disputa de la administración Trump con Harvard. Se produce cuando algunas organizaciones judías y estudiantes de Harvard afirman que las recientes amenazas de la Casa Blanca —desde retirar la financiación para la investigación hasta anular su elegibilidad para acoger a estudiantes internacionales— no los están haciendo más seguros ni más bienvenidos, sino que, como escribieron algunos, son “peones de una agenda política más amplia”.

La administración Trump ha dicho que congelaría más de $2.2 mil millones en subvenciones y contratos después de que la escuela Ivy League se negara a someterse a las demandas, incluida la eliminación de los programas de diversidad, equidad e inclusión , prohibir las máscaras en las protestas del campus, promulgar reformas de contratación y admisión basadas en el mérito y reducir el poder de los profesores y administradores que, según la Casa Blanca, están “más comprometidos con el activismo que con las becas”.

También podrían retenerse otros mil millones de dólares en contratos federales de investigación en salud para Harvard, informó The Wall Street Journal durante el fin de semana, ya que el Servicio de Impuestos Internos está haciendo planes para rescindir el estatus exento de impuestos de la universidad y la administración ha amenazado la capacidad de Harvard para inscribir a estudiantes extranjeros.

Otras universidades, incluidas Princeton, Cornell y Northwestern, también han visto suspendida su financiación federal en medio de demandas similares.

WSJ: Otros mil millones de dólares en peligro para Harvard

La amenaza de rescindir mil millones de dólares adicionales en dinero federal sigue a la furia de la Casa Blanca después de que Harvard hiciera pública una carta del 11 de abril del Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo, exigiendo que permita la supervisión del gobierno federal de las admisiones, la contratación y la ideología de los estudiantes y el personal, además de otras demandas establecidas en una carta anterior, dijeron personas familiarizadas con la respuesta de Harvard, informó el Journal el domingo.

CNN se comunicó con Harvard y la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre el informe del Journal.

Harvard rechazó enérgicamente las demandas de la administración Trump en la carta del 11 de abril, y Garber, el presidente de la escuela, dijo en una carta del 14 de abril a la comunidad académica que “la Universidad no renunciará a su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales”.

Las demandas van más allá del poder del gobierno federal, y la mayoría “representan una regulación gubernamental directa de las ‘condiciones intelectuales’ en Harvard”, en lugar de combatir el antisemitismo, dijo el presidente de la universidad .

Anticipando unas relaciones complicadas con la administración entrante, Harvard contrató en enero a la prestigiosa firma de cabildeo Ballard Partners, y una fuente confirmó a CNN que la relación sigue vigente. Ballard tiene estrechos vínculos con Trump y anteriormente trabajó para la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y la fiscal general, Pam Bondi.

El último intercambio entre el gobierno de Estados Unidos y la universidad más antigua del país marca un cambio radical en el modo en que la administración Trump pretendía relacionarse con Harvard, según el Journal.

Antes de la publicación de la carta del 11 de abril, “la administración planeaba tratar a Harvard con mayor indulgencia que a la Universidad de Columbia, pero ahora los funcionarios quieren ejercer aún más presión sobre la universidad más prominente del país, según las fuentes”, informa el periódico . “Personas familiarizadas con la respuesta de Harvard afirman que no hubo acuerdo para mantener la carta en privado, y que su contenido —incluidos los requisitos para que Harvard permita la supervisión del gobierno federal sobre las admisiones, la contratación y la ideología de los estudiantes y el personal— era inviable”.

La Universidad de Columbia, inmediatamente después de que el presidente Donald Trump revocara 400 millones de dólares en fondos federales debido a las protestas en el campus, realizó el mes pasado cambios de política en una disputa sobre la financiación federal, incluidas restricciones a las manifestaciones, nuevos procedimientos disciplinarios y la revisión inmediata de su plan de estudios sobre Medio Oriente.

Aunque ha provocado una respuesta furiosa por parte de la universidad, la carta enviada el 11 de abril podría no haber sido enviada en ese momento, informó The New York Times el viernes. Se creía dentro de la administración que la carta se distribuiría primero a los miembros del grupo de trabajo, informó el Times, citando a dos personas anónimas familiarizadas con el asunto.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó su autenticidad el sábado, declarando a CNN que la Casa Blanca “mantiene la letra”. Garber afirmó que las exigencias exceden las competencias del gobierno federal y que la mayoría “representan una regulación gubernamental directa de las ‘condiciones intelectuales’ en Harvard”, en lugar de combatir el antisemitismo.

La posible extralimitación de los federales preocupa al jefe de la ADL

El director ejecutivo y director nacional de la Liga Antidifamación también expresó su preocupación de que la administración Trump pueda estar excediéndose en el caso de Harvard, buscando castigar a la universidad fuera del debate sobre el antisemitismo que ha estado latente desde que las polémicas protestas de la primavera pasada por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza provocaron un temor desenfrenado entre los estudiantes y el personal judíos en muchos campus estadounidenses.

“La lucha contra el antisemitismo en el campus debe abordarse según su propio proceso y sus propios méritos. Otros debates sobre la educación superior pueden ser importantes, pero pueden y deben resolverse al margen de la lucha contra el antisemitismo en el campus”, escribió Jonathan Greenblatt el viernes en un artículo publicado en el Times of Israel.

De manera similar, la sección de Harvard de Hillel, una organización global de defensa de los estudiantes universitarios judíos, escribió la semana pasada en las redes sociales: “A pesar de los elementos positivos de las recientes demandas del gobierno (como la agilización de los procesos disciplinarios), el actual y creciente ataque federal contra Harvard (que cierra investigaciones apolíticas que salvan vidas, ataca la exención de impuestos de la universidad y amenaza todas las visas de estudiantes, incluidas las de los estudiantes israelíes que son orgullosos veteranos de las Fuerzas de Defensa de Israel y firmes defensores de Israel en el campus) no está enfocado ni es mesurado, y puede dañar sustancialmente a los mismos estudiantes y académicos judíos que pretende proteger”.

Una carta abierta firmada por más de 100 estudiantes judíos de Harvard dice que vincular las demandas académicas del gobierno con las quejas de antisemitismo los convierte en “peones de una agenda política más amplia”.

“Tenemos diversas opiniones sobre qué acciones constituyen antisemitismo y cómo abordarlo”, dice la carta compartida con CNN. “Pero nos oponemos rotundamente a estos drásticos recortes de financiación a nuestra universidad”.

Algunos críticos de Harvard se unen contra las amenazas

El esfuerzo de los líderes de Harvard de luchar públicamente contra la administración puede provocar la ira de Trump, pero está uniendo a las partes interesadas en el campus, dijo un empleado a CNN.

“La carta de Garber (del 14 de abril) llenó de energía al campus”, dijo el empleado, quien pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar públicamente en nombre de la universidad. “Las exigencias de la administración Trump fueron desproporcionadas. Nada ha unido más al campus de Harvard, profundamente fracturado”.

Algunos ex alumnos destacados de Harvard también están elogiando la actitud desafiante de la universidad frente a la presión del gobierno.

Las amenazas de la Casa Blanca “serán contraproducentes, ya que incluso los más críticos de la universidad se unirán contra los excesos dictatoriales y las motivaciones políticas detrás del procesamiento se harán evidentes”, dijo Larry Summers, ex presidente de Harvard y doctorando, quien fue un alto funcionario económico durante las administraciones de Clinton y Obama, en una publicación en X.

Summers ha sido muy crítico en el pasado sobre cómo los líderes de Harvard han manejado el antisemitismo en el campus, pero ahora defiende la respuesta de la institución a las demandas del gobierno.

“Una lista de enemigos no le funcionó al presidente Nixon. Tampoco le funcionará al presidente Trump”, escribió Summers.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, demócrata y graduada de Harvard, calificó de “indignante” la insistencia de Trump en revocar la condición de organización sin fines de lucro de Harvard, según declaró el domingo en el programa “Face the Nation” de CBS News. “Forma parte de la estrategia que Donald Trump ha estado usando para silenciar a sus críticos”.

Primero atacó a los bufetes de abogados, luego a las empresas, luego a los ciudadanos comunes. Ahora ataca a las universidades, usando todas las tácticas posibles para intentar cerrarlas, silenciarlas, dijo Healey.