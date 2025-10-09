Mundo medio oriente

Hamás y acuerdo de paz con Israel: “Hemos recibido garantías de los mediadores de que la guerra ha terminado”

Por CNN Chile

09.10.2025 / 16:35

{alt}

El grupo islamista destacó que presentó una propuesta responsable, orientada a frenar el derramamiento de sangre y a avanzar hacia un acuerdo que contemple un alto el fuego, la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria.

(EFE) – El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró este jueves haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto (Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía) de que la “guerra ha terminado por completo” en la Franja de Gaza.

“Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo”, recoge un comunicado difundido por el grupo islamista palestino.

Al Haya agregó que Hamás seguirá “trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital”.

Asimismo, insistió en que la delegación de Hamás abordó el plan con gran “responsabilidad” y presenta “una respuesta que sirve a los intereses de nuestro pueblo, protege sus derechos y previene el derramamiento de sangre. También incluye nuestra visión para poner fin a la guerra”.

Hamás está a la espera de que el Gobierno israelí ratifique la primera fase del acuerdo para Gaza impulsado por el presidente Estado Unidos, Donald Trump, que implicará el intercambio de rehenes por presos palestinos, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Corte fija para la próxima semana la audiencia para revisar desafuero del diputado Lavín León
Korn anuncia su regreso a Chile para 2026 tras nueve años de ausencia
"Only big me": Kendrick Lamar reafirma su reinado en el Hip-Hop en su paso por el Monumental
Asesor económico de Kast explica ajuste fiscal y asegura que "no se recortará gasto social"
Sánchez pide remoción de Albornoz de ENAP por viajes al extranjero que indaga Contraloría
Descienden las temperaturas en la capital. Revisa el pronóstico del clima en CNN Tiempo