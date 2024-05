Hamás dispara cohetes contra el centro de Israel por primera vez en meses

(EFE) – El Ejército israelí confirmó este domingo el lanzamiento de ocho cohetes desde Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, hacia el centro de Israel, incluido Tel Aviv, en un ataque que fue reivindicado por el grupo islamista Hamás y que constituye el primero contra la zona en unos cuatro meses.

“Tras las sirenas, se identificaron ocho proyectiles que cruzaban desde la zona de Rafah hacia territorio israelí y varios de ellos fueron interceptados”, detalla un comunicado militar.

El ataque apenas provocó daños, la mayoría relacionados con la caída de metralla sobre poblaciones.

Una mujer resultó herida leve cuando la metralla golpeó el tejado de su casa en Herzliya (a unos 13 kilómetros de Tel Aviv), según informó la policía.

Los paramédicos del equipo de rescate israelí tuvieron que atender a otras dos mujeres, a las que afectó la caída de la metralla cuando se dirigían a un refugio durante el ataque, sin puntualizar en qué población.

Otro cohete cayó en un descampado de Kfar Saba, a unos 19 kilómetros de la capital israelí.

Un portavoz militar ya adelantó la semana pasada que el Ejército israelí cree que el grupo islamista palestino Hamás dispone en Rafah de un arsenal de cohetes con capacidad para alcanzar el centro de Israel y que harían uso de él a medida que las tropas israelíes avanzaran hacia el interior de esa ciudad del extremo meridional de Gaza, fronteriza con Egipto.

🚨Rocket alarms sounding across central Israel

This is how Israelis are spending their Sunday afternoon- running to shelters.

We will take every measure necessary to protect our citizens. pic.twitter.com/hohuOnHBRk

— Israel ישראל (@Israel) May 26, 2024