(CNN/CNN Chile) – El grupo armado Hamás rechazó “firmemente” los comentarios del presidente Joe Biden sobre Israel, calificándolos de “declaración incendiaria” que pretende “intensificar la tensión del bárbaro régimen sionista contra el pueblo palestino”.

Hamás sostuvo que los comentarios del presidente estadounidense eclipsaron la “criminalidad y el terrorismo del gobierno sionista“.

Además, criticaron la actitud del mandatario por no abordar las “masacres cometidas por las fuerzas sionistas contra el pueblo a sangre fría”.

Hamás concluyó la declaración instando a la administración estadounidense a reevaluar su posición y la acusó de exhibir una “política de doble rasero” en lo que respecta al conflicto hamás-israelí.

Este martes, Biden tuvo una reunión vía telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, donde mencionó que “como todas las naciones del mundo, Israel tiene el derecho y el deber de responder a estos crueles ataques”.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Biden comentó que “si Estados Unidos experimentara lo que Israel experimentó, nuestra respuesta sería rápida, decisiva y abrumadora”.

“Los terroristas atacan y matan intencionalmente a civiles. Defendemos las leyes de la guerra“, agregó.

Like every nation in the world, Israel has a right and a duty to respond to these vicious attacks.

I just got off the phone with Prime Minister Netanyahu, and I told him:

If the United States experienced what Israel experienced, our response would be swift, decisive, and… pic.twitter.com/wvr7KigZOE

— President Biden (@POTUS) October 10, 2023