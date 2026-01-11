Mundo paraguay

Hallan marihuana en sangre de niña de 2 años ingresada por "somnolencia" en Paraguay

La menor, que estuvo bajo observación por varias horas hasta que se recuperó de los efectos de la droga, ahora está al cuidado de una tía por orden de una defensora pública de la niñez.

(EFE) – Médicos del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, en el departamento paraguayo de Amambay (centro), hallaron rastros de marihuana en la sangre de una niña de 2 años que ingresó al área de urgencias por un cuadro de “somnolencia”, informó este domingo la prensa local.

El medio ABC Color reportó en su web que los padres llevaron a la infante la tarde del sábado al centro asistencial, donde se le practicó un examen toxicológico que arrojó la presencia de la droga en su organismo.

Mientras tanto, la Fiscalía citó a los padres para que rindan declaración este lunes, como parte de la investigación en curso por el hecho.

Según la Clínica Mayo, la somnolencia es uno de los efectos secundarios esperados del consumo de marihuana.

En su página web, el centro apunta que los dolores de cabeza, la resequedad de las mucosas, los mareos, la fatiga, los vómitos, las náuseas y la tos son otros efectos secundarios que presentan los consumidores de marihuana.

La Clínica Mayo también alerta que la planta, que tiene algunos usos medicinales, causa dependencia y “puede afectar la forma de pensar y sentir”, al tiempo que reduce la capacidad de movimiento y atención de las personas.

