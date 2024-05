GUILTY, GUILTY, GUILTY: Así informó la prensa internacional la condena de Trump

La cara de Donald Trump ocupó las portadas de numerosos medios de comunicación luego de ser condenado por 34 delitos penales.

“Donald Trump es ahora un delincuente convicto”, “Donald Trump culpable de todos los cargos en histórico juicio penal”, “Donald Trump CULPABLE”. Así calificó la prensa internacional la histórica condena contra el expresidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

Y es que la imagen de Trump ocupó las portadas de numerosos medios de comunicación luego de ser condenado por 34 delitos penales estatales relacionados con la falsificación de registros comerciales, específicamente 11 facturas, 12 vales y 11 cheques.

Este fallo marca un hito en la historia de Estados Unidos, ya que en 247 años de independencia, nunca antes un mandatario del país había sido condenado.

Medios como The New York Times, BBC y The Washington Post siguieron de cerca la condena contra Trump y destacaron de manera enfática que el candidato republicano fue declarado “CULPABLE DE TODOS LOS CARGOS“.

¿Cómo informó la prensa internacional la histórica condena contra Trump?