Mundo guerra en medio oriente

Con información de CNN

Guerra en Medio Oriente: Los países del Golfo trabajan para interceptar misiles y drones

Por Michael Rios, CNN

07.04.2026 / 17:26

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Emiratos Árabes Unidos atribuyó a estas operaciones los fuertes estruendos reportados en distintas zonas del país, mientras que Catar aseguró haber neutralizado con éxito un ataque dirigido a su territorio.

(CNN) – Varios países del Golfo afirman haber estado trabajando durante la última hora para interceptar ataques con misiles y drones, en medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán. 

Emiratos Árabes Unidos declaró que los fuertes ruidos escuchados en todo el país fueron resultado de las operaciones en curso contra las amenazas.

Catar afirmó haber interceptado con éxito un ataque con misiles dirigido a su territorio.

Baréin activó las sirenas, alertando a la población civil para que buscara refugio.

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