Groenlandia habría solicitado una reunión con Marco Rubio tras aumento de presión por parte de Estados Unidos

La ministra Vivian Motzfeldt y su par danés buscan reafirmar que la isla no desea ser parte de Estados Unidos, mientras líderes europeos respaldan la postura de Dinamarca.

(CNN) – Groenlandia dijo que ha solicitado una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras las recientes declaraciones del gobierno estadounidense sobre el territorio danés.

El desarrollo se produce después de que el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijera ayer que la posición formal de la administración Trump es que “Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos” y que “nadie va a pelear con Estados Unidos” por su futuro.

La ministra de Asuntos Exteriores de la isla, Vivian Motzfeldt, dijo hoy en una publicación de Facebook que Groenlandia había hecho la solicitud junto con el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Rasmussen.

Hoy temprano, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo a CNN que el presidente Donald Trump “cree que Groenlandia es un lugar estratégicamente importante que es crítico desde el punto de vista de la seguridad nacional, y confía en que los groenlandeses estarían mejor atendidos si Estados Unidos los protegiera de las amenazas modernas en la región del Ártico”.

La Casa Blanca también dijo que estaba “discutiendo una gama de opciones” para adquirir Groenlandia, señalando que utilizar el ejército estadounidense no estaba descartado.

Si bien la administración estadounidense ha manifestado reiteradamente su deseo de controlar ese vasto territorio rico en recursos, Dinamarca ha rechazado reiteradamente sus avances, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reiteró ayer que “Groenlandia ha dicho reiteradamente que no quiere ser parte de Estados Unidos”.

Los líderes de las principales potencias europeas expresaron su apoyo a la posición de Dinamarca.