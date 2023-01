(EFE) – “La protección del clima no es un delito”, se ha justificado hoy la activista sueca Greta Thunberg en un tuit, después de ser desalojada ayer martes por la Policía en una acción de protesta en la zona de Lützerath en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania).

Thunberg fue expulsada junto con varias decenas de activistas más que se quejaban por la ampliación de la mina de lignito de Gatzweiler.

En su mensaje a través de la red social Twitter, publicado esta mañana, explica a sus seguidores que ayer formó parte de un grupo que “protestaba pacíficamente por la expansión de una mina de carbón en Alemania”. “La Policía nos acorraló y luego nos detuvo, pero nos dejaron irnos esa misma tarde”.

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.

Fuentes policiales confirmaron que la zona estaba acordonada por razones de seguridad y explicaron que el desalojo se llevó a cabo porque permanecer allí era “peligroso”, por lo que los agentes procedieron a llevarse una a una, en volandas, a los activistas, que fueron posteriormente retenidos de manera temporal para tomar sus datos y ser identificados.

El pasado sábado, Thunberg ya participó en una marcha pacífica organizada por una alianza de asociaciones movilizadas para protestar contra la demolición de la localidad de Lützerath para proceder a la ampliación de la mina.

Varios grupos de personas intentaron cruzar las barreras policiales para acceder al pueblo acordonado, lo que la Policía no consideró algo “pacífico”, sino “una búsqueda deliberada de la confrontación”, por lo que hizo uso de cañones de agua, gas pimienta y porras, y practicó una docena de detenciones.

Climate strike week 230. We are currently in Lützerath, a German village threatened to be demolished for an expansion of a coal mine. People have been resisting for years. Join us here at 12 or a local protest tomorrow to demand that #LützerathBleibt !#ClimateStrike pic.twitter.com/hGrCK6ZQew

