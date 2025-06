Greta Thunberg es deportada de Israel tras participar en misión humanitaria hacia Gaza

La activista climática y defensora de los derechos humanos Greta Thunberg fue deportada de Israel este martes, tras ser detenida a bordo del barco Madleen, que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

La joven sueca, de 22 años, partió del país en un vuelo con escala en Francia rumbo a Suecia, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

El Madleen, interceptado por la marina israelí, formaba parte de la Coalición de la Flotilla de la Libertad, una organización que busca romper el bloqueo impuesto por Israel sobre Gaza.

Junto a Thunberg, fueron arrestados otros activistas internacionales, entre ellos seis ciudadanos franceses. Uno aceptó abandonar el país de forma voluntaria, mientras que los demás serán deportados, informó el canciller francés Jean-Noël Barrot.

Entre los detenidos está Rima Hassan, eurodiputada francesa. Desde Bruselas, el Parlamento Europeo aseguró estar en contacto con las autoridades israelíes para garantizar su seguridad.

Amnistía Internacional condenó la operación israelí, denunciando que la intercepción del barco en aguas internacionales constituye una violación del derecho internacional.

Por su parte, el gobierno israelí defendió su accionar y reafirmó que ningún barco tiene permitido llegar a Gaza.

La situación humanitaria en el enclave palestino se ha agravado drásticamente tras más de 600 días de conflicto y un bloqueo casi total de la ayuda humanitaria desde marzo. Naciones Unidas y organizaciones humanitarias alertan sobre el riesgo inminente de hambruna generalizada.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025