(CNN) – La activista climática Greta Thunberg fue detenida este martes por la policía alemana.

El hecho ocurrió cuando la activista participaba en una protesta contra la expansión de una mina de carbón en el pueblo occidental de Lützerath, informó N-TV, afiliada de CNN.

Thunberg se unió a miles de otros activistas y manifestantes que participaron en manifestaciones de fin de semana contra la demolición de la aldea alemana que daría paso a una expansión de la mina de carbón de lignito Garzweiler, propiedad del gigante energético europeo RWE.

Una vez que se complete el desalojo, RWE planea construir una valla perimetral de 1,5 kilómetros alrededor del pueblo, sellando los edificios, las calles y las alcantarillas del pueblo antes de que sean demolidos.

La expansión de la mina de carbón es significativa para los activistas climáticos. Argumentan que continuar quemando carbón para obtener energía aumentará las emisiones que calientan el planeta y violará la ambición del Acuerdo Climático de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

El lignito es el tipo de carbón más contaminante, que a su vez es el combustible fósil más contaminante.

Thunberg tuiteó el viernes que estaba en Lützerath para protestar por la expansión y pidió a otros que se unieran.

Climate strike week 230. We are currently in Lützerath, a German village threatened to be demolished for an expansion of a coal mine. People have been resisting for years. Join us here at 12 or a local protest tomorrow to demand that #LützerathBleibt !#ClimateStrike pic.twitter.com/hGrCK6ZQew

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 13, 2023