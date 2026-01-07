Mundo estados unidos

El Gobierno Trump acusa a la mujer abatida en Minnesota de “terrorismo doméstico”

Por CNN Chile

07.01.2026 / 17:18

El caso, ocurrido en medio de protestas y bloqueos al despliegue migratorio, reavivó la polémica por el uso de la fuerza en estas redadas, que ya suman al menos cinco muertes bajo la actual administración, según registros de violencia armada en Estados Unidos.

(EFE) – La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó este miércoles a la mujer abatida hoy en Minnesota por disparos de agentes migratorios de cometer “un acto de terrorismo doméstico“, que las autoridades actuaron en “defensa propia” y que el episodio demuestra que, según ella, estos operativos están expuestos a ataques “a diario”.

“Seguimos recabando más información, pero esto demuestra las agresiones a las que se enfrentan nuestros agentes de ICE y las fuerzas del orden todos los días”, señaló Noem, durante una rueda de prensa en Brownsville (Texas).

Un agente del Servicio de Control y Aduanas de EE. UU. (ICE, en inglés) le disparó a una mujer en Mineapolis este miércoles, mientras los oficiales estaban realizando un operativo en la ciudad, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en su cuenta de la plataforma X.

Las autoridades aseguraron en el comunicado que un grupo de manifestantes intentó bloquear el operativo y uno de ellos “utilizó el vehículo” de la mujer para intentar chocar contra uno de los agentes.

En vídeos compartidos en redes sociales, sin embargo, se ve como la mujer que conducía una camioneta roja fue rodeada por agentes de ICE que le pedían bajarse del vehículo. Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y minutos después, el coche choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

La muerte de esta mujer en Minesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.

Según el portal, hasta el 7 de enero se han identificado 28 incidentes, incluidos 14 tiroteos, durante estos operativos.

Entre ellos figuran los disparos contra tres personas que observaban o documentaban redadas del ICE; los tiroteos contra cinco personas que huían de controles de tráfico o trataban de evadir una acción de las autoridades; y una redada ocurrida el 30 de septiembre en un edificio de apartamentos de Chicago, durante la cual inquilinos medio dormidos y sus hijos fueron retenidos a punta de pistola. Al menos cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas.

