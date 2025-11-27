Gobierno de Javier Milei postula a Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU

El próximo secretario o secretaria general de la ONU asumirá en sus funciones a partir de 2027.

Argentina presentó su candidatura para la próxima elección de la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El Gobierno de Javier Milei anunció a Rafael Grossi, quien es el actual director de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

En su cuenta de X, en canciller argentino Pablo Quirno anunció el nombre: “Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas”.

Grossi, de 64 años, “es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”, destacó Quirno.

Es graduado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Argentina y tiene una maestría en relaciones internacionales. Además, fue presidente del Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU a finales de los 90 y representante de Argentina en la OIEA, la organización que dirige actualmente.

Grossi podría competir eventualmente contra la expresidenta Michelle Bachelet, quien anunció su candidatura.

De todos modos, hay otros nombres que han sonado durante el último tiempo. Es el caso de la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan; la diplomática ecuatoriana, María Fernanda Espinosa; la primera ministra de Barbados, Mía Mottley; y Jacinda Ardern, la exprimera ministra de Nueva Zelandia.

El proceso para la elección del próximo secretario o secretaria de la ONU comenzó formalmente el martes pasado. Quien sea elegido, asumirá a partir del 1 de enero de 2027 y estará al mando de la organización por cinco años, con la posibilidad de renovar por otros cinco años.