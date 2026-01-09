Mundo Venezuela

Gobierno de EE. UU. envió delegación de diplomáticos a Venezuela para explorar apertura de embajada en Caracas

Por CNN Chile

09.01.2026 / 15:54

{alt}

La embajada fue cerrada en 2019 después de que Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

(EFE) – El Gobierno de Estados Unidos confirmó este viernes a EFE que ha enviado a Caracas una delegación de diplomáticos encargados de los lazos con Venezuela para explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en el país caribeño a raíz de la operación que capturó el pasado 3 de enero al presidente Nicolás Maduro.

“El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU por sus siglas en inglés), incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones”, explicó un funcionario del Departamento de Estado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya dijo el pasado domingo, un día después de la misión que atrapó a Maduro y lo llevó a Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, que Washington ya está pensando en reinaugurar la legación estadounidense en el país caribeño.

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con EE.UU.

Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país suramericano desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Tras apresar a Maduro, Trump ha descartado de momento a los principales líderes de la oposición venezolana y apostado por un Gobierno interino liderado por la chavista Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, para dirigir Venezuela bajo la gestión de Washington, la cual, ha dicho, podría durar años.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Bárbara Riveros tras no competir en el Ironman 70.3 de Pucón: "Tengo que aprender a sacarme el sombrero de atleta y ser fan"
Por qué Putin no ha respondido a la captura por parte de EE.UU. de su socio estratégico, Nicolás Maduro
Revelan video grabado por agente de ICE que muestra el momento en que le disparó a mujer en Minneapolis
Trump dice que se reunirá con Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero
Foro Penal confirma nueve presos políticos liberados en Venezuela, apenas el 1 % del total
TCL lleva tecnología de calidad del aire al Metro de Santiago con su sistema FreshIN 3.0