Durante la mañana de este lunes, el gobierno de Estados Unidos aclaró que los objetos derribados estas últimas semanas en territorio estadounidense no corresponden y no hay indicios de actividad extraterrestre o alienígena, pero que aún no han logrado identificar su origen.

La portavoz de la casa blanca Karine Jean-Pierre, salió a aclarar esta situación: “no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en estos recientes derribos. Quería asegurarme de que el pueblo estadounidense lo supiera y es importante que lo digamos desde aquí”.

Estados Unidos ha derribado cuatro objetos no identificados en menos de un mes. Las cuatro operaciones militares han sido ordenadas por el presidente, Joe Biden.

El primer objeto fue derribado frente a la costa de Carolina del Sur el 4 de febrero, después de sobrevolar durante días territorio norteamericano y correspondería a un globo espía chino. Luego, se derribó un objeto sobre Alaska y sobre Yukón, al noroeste de Canadá. Y finalmente, el último objeto fue derribado en alrededores del lago Huron, cercano a la frontera con Canadá.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que los tres últimos artefactos derribados aún no han podido ser identificados ni tampoco su procedencia, además enfatizó que por el momento, el gobierno se refiere a ellos como objetos y no han sido ligados al globo proveniente de China.