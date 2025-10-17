Gobierno de Milei culpa al “feminismo extremo” de la violencia de género en Argentina

"Si vos lo que hacés es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, ¿no? No importa si a hombres, si a tu madre, si a tu padre, si a alguien lo pisoteas, finalmente lo que te termina pasando es que se te viene en contra", indicó.

La ministra de Seguridad Pública de Argentina, Patricia Bullrich, responsabilizó al “feminismo extremo” de la violencia de género en el país trasandino.

En el marco del pódcast “La Misa de Dan”, conducido por el presentador “Gordo Dan”, la secretaria de Estado del gobierno de Javier Milei apuntó contra el movimiento feminista por los hechos violentos que ocurren contra las mujeres.

“Si vos lo que hacés es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, ¿no? No importa si a hombres, si a tu madre, si a tu padre, si a alguien lo pisoteas, finalmente lo que te termina pasando es que se te viene en contra”, indicó.

Bullrich fue más allá y señaló: “Entonces, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.