¿Qué pasó en la planta de Hyundai en Georgia, Estados Unidos? Así fue la redada que terminó con 475 detenidos

La operación federal, una de las más grandes en la historia reciente de Estados Unidos, incluyó a casi 500 agentes y reveló presuntas irregularidades en contrataciones de trabajadores, en su mayoría de nacionalidad surcoreana.

(CNN) — Una planta de Hyundai en construcción en Ellabell, Georgia, Estados Unidos fue escenario de una redada migratoria de gran escala que culminó con 475 detenciones, en su mayoría de ciudadanos surcoreanos, según informaron autoridades federales.

La operación, planificada durante meses por múltiples agencias estatales y federales, incluyó la participación de casi 500 agentes y se realizó en el marco de una investigación sobre prácticas de empleo presuntamente ilegales.

De acuerdo con el testimonio de uno de los trabajadores, los agentes federales pidieron a cada empleado su número de Seguro Social, fecha de nacimiento y otros datos de identificación.

Aquellos que fueron autorizados para permanecer recibieron un documento con la leyenda “clear to depart” (“autorizado para salir”), que debían mostrar a los oficiales para abandonar las instalaciones.

Otro empleado, que habló con la cadena Univision, relató que se escondió en un conducto de ventilación para evitar ser detenido: “Todos empezaron a correr y nos dijeron que inmigración había llegado. Nos escondimos en un ducto y hacía mucho calor”, afirmó.

Durante la redada, varias personas intentaron huir, incluyendo un grupo que corrió hacia un estanque de aguas residuales ubicado en el lugar.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Georgia, los agentes utilizaron un bote para sacarlos del agua. “Una de las personas incluso nadó bajo el bote para intentar volcarlo, pero no tuvo éxito. Todos fueron detenidos e identificados como trabajadores indocumentados”, detallaron.

Imágenes obtenidas por CNN muestran a los trabajadores siendo detenidos tras intentar escapar durante la redada.

De las 475 personas detenidas durante la redada migratoria en la planta de Hyundai en construcción en Ellabell, Georgia, más de 300 son ciudadanos surcoreanos, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun.

El operativo, considerado uno de los más extensos en la historia reciente de EE.UU., fue resultado de una investigación federal sobre presuntas prácticas de empleo ilegal.

Según Steven Schrank, agente especial de Homeland Security Investigations, los detenidos enfrentan diversas situaciones migratorias: algunos ingresaron al país de forma irregular, otros sobrepasaron el tiempo de sus visas y algunos tenían permisos de ingreso bajo programas de exención de visa, que prohíben trabajar en EE.UU.

Reacción inmediata de Seúl

Tras conocerse el alcance de las detenciones, el presidente surcoreano Lee Jae Myung instruyó a su gobierno a tomar “todas las medidas necesarias” para asistir a sus ciudadanos.

Durante una reunión de emergencia en Seúl, el ministro Cho aseguró que, si es necesario, viajará personalmente a Washington D.C. para tratar el tema con las autoridades estadounidenses.

Además, la embajada de Corea del Sur en Washington y el Consulado General en Atlanta establecieron un equipo de respuesta en el sitio para evaluar la situación y coordinar medidas de asistencia.

“Debemos garantizar los derechos de nuestros ciudadanos y proteger las actividades económicas de las empresas surcoreanas que invierten en Estados Unidos de posibles violaciones injustas”, sostuvo Cho.

El agente especial de Homeland Security Investigations, Steven Schrank, señaló que parte de los trabajadores detenidos en la redada migratoria de la planta de Hyundai en Ellabell, Georgia, podrían ser contratistas o subcontratistas.

Un portavoz de Hyundai Motor Company declaró a CNN que no cree que ninguno de los arrestados sea empleado directo de la compañía. En un comunicado emitido la noche del viernes, la empresa informó que está revisando sus procesos internos:

“Estamos evaluando nuestros procedimientos para garantizar que todas las partes que trabajan en nuestros proyectos cumplan con los mismos altos estándares de legalidad que exigimos para nosotros mismos. Esto incluye una revisión exhaustiva de las prácticas laborales de contratistas y subcontratistas. Hyundai tiene cero tolerancia con quienes no cumplen la ley”, señaló la compañía.

Estatus migratorio y marco legal en EE.UU.

En Estados Unidos, estar indocumentado —ya sea por ingresar sin autorización o por exceder el plazo de una visa— suele considerarse una infracción civil y no un delito penal. Para verificar la elegibilidad de los trabajadores, las empresas utilizan el sistema federal E-Verify, implementado hace más de 20 años.

Sin embargo, durante la administración de Donald Trump, las autoridades cuestionaron la fiabilidad de E-Verify, aunque no presentaron un sistema alternativo más efectivo para validar la autorización laboral.

Corea del Sur refuerza su respuesta diplomática

El gobierno surcoreano confirmó que envió diplomáticos al sitio de la redada para asistir a los ciudadanos detenidos. Además, informó que estableció contacto con la embajada de Estados Unidos en Seúl para solicitar extrema cautela en el respeto de los derechos de los nacionales surcoreanos.

Esta medida se suma al despliegue de un equipo de respuesta consular que trabaja directamente en Georgia para evaluar el caso y coordinar asistencia legal.

El abogado de inmigración en Georgia Charles Kuck afirmó a CNN que dos de sus clientes fueron detenidos durante la redada en la planta de Hyundai tras haber ingresado desde Corea del Sur bajo el programa de exención de visa, que permite viajar por turismo o negocios hasta por 90 días.

Uno de ellos llegó la semana pasada y el otro hace varias semanas, dijo Kuck.

“Estaban autorizados para trabajar en Estados Unidos bajo un programa de exención de visa. Cada uno realizaba actividades consistentes con lo permitido por dicho programa”, sostuvo el abogado, al señalar que ambos son ingenieros que viajaron “para asesorar brevemente sobre el trabajo” y planeaban regresar a Corea del Sur en el corto plazo.

“Este viaje, de hecho, formaba parte de sus funciones asignadas en el extranjero”, añadió.

“No fue una redada para subir gente a buses”

La operación involucró a ICE y Homeland Security Investigations (HSI), acompañadas por el Departamento de Seguridad Pública de Georgia, la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo, el FBI, la DEA, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la ATF, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Policía Estatal de Georgia.

“Esto no fue un operativo de inmigración en el que los agentes ingresaron a las instalaciones, reunieron a personas y las subieron a buses”, declaró Steven Schrank, responsable de HSI, durante una conferencia de prensa el viernes, subrayando que se trató de una investigación penal de varios meses, que incluyó recolección de evidencia, entrevistas, obtención de documentos y órdenes judiciales de registro.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el operativo se basó en órdenes de registro obtenidas tras reunir evidencia. La planta —parte del megaproyecto de vehículos eléctricos y baterías de Hyundai y LG— proyecta hasta 8.500 empleos cuando esté completa.

“Esta ha sido una investigación penal de varios meses en la que desarrollamos evidencia, realizamos entrevistas, reunimos documentos y presentamos esa evidencia ante el tribunal para obtener órdenes judiciales de registro”, señalaron las autoridades, en referencia a críticas pasadas a operativos migratorios por presunta falta de causa probable.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), todas las agencias participantes ejecutaron una orden de registro como parte de una investigación penal en curso sobre “acusaciones de prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves”.

En una declaración oficial, el DHS añadió: “Juntos estamos enviando un mensaje claro e inequívoco: aquellos que exploten a nuestra fuerza laboral, socaven nuestra economía y violen las leyes federales serán responsabilizados.”

La orden judicial indicaba que los agentes buscaban registros vinculados a “violaciones de conspiración para ocultar, albergar o proteger” a personas que se encuentran en Estados Unidos sin estatus legal. Entre los documentos solicitados figuraban contratos y antecedentes de reclutamiento, correspondencia con autoridades federales, así como identificaciones y papeles migratorios.

Las autoridades calificaron el despliegue como la mayor operación de cumplimiento en un solo sitio en la historia de Homeland Security Investigations (HSI), brazo investigador de ICE.

El megaproyecto industrial en Bryan County

En 2022, Hyundai anunció junto con el estado de Georgia la instalación de sus “primeras instalaciones dedicadas a la fabricación de vehículos totalmente eléctricos y baterías en Estados Unidos”, ubicadas en el condado de Bryan.

El Hyundai Metaplant, que abarca 2.900 acres, contempla dos componentes principales: una planta de vehículos eléctricos de Hyundai y una planta de baterías para EV desarrollada en joint venture con LG.

El complejo proyectaba hasta 8.500 empleos una vez finalizada la construcción.

La redada en el megaproyecto de Hyundai en Ellabell, Georgia, detuvo la construcción de la planta de baterías para vehículos eléctricos, reportó The Associated Press.

Pequeños grupos de manifestantes se reunieron el viernes en Savannah y en un paso elevado cercano a las instalaciones, coreando “¡Saquen al ICE de Savannah!” y portando carteles con la frase “ICE, vete a casa”.

La oficina del gobernador de Georgia, Brian Kemp, emitió una declaración defendiendo el operativo: “En Georgia, siempre haremos cumplir la ley, incluidas todas las leyes de inmigración estatales y federales”, dijo un portavoz.

“El Departamento de Seguridad Pública coordinó con ICE para proporcionar todo el apoyo necesario para esta operación, la más reciente de una larga serie de acciones de cooperación y asociación entre las fuerzas del orden estatales y la aplicación federal de las leyes de inmigración”.