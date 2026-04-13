Futbolista argentino activa protocolo de seguridad en vuelo tras decir “bomba”: Club evalúa rescindir contrato

Emiliano Endrizzi fue detenido tras activar los protocolos de seguridad antes de un vuelo del plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. La dirigencia confirmó que evalúa sanciones, incluida su desvinculación.

El defensor argentino Emiliano Endrizzi protagonizó un incidente en un aeropuerto que podría costarle su salida de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, luego de activar el protocolo de seguridad de un vuelo al pronunciar la palabra “bomba” durante el embarque.

El hecho ocurrió cuando el plantel se disponía a viajar a Buenos Aires para disputar un partido por la Primera Nacional. Tras la alerta, se activaron los protocolos correspondientes, lo que obligó a evacuar el avión y derivó en la detención del futbolista.

Como consecuencia, el vuelo registró una demora superior a cinco horas, mientras se realizaban los procedimientos de seguridad y se aclaraban las circunstancias del episodio.

El presidente del club, Walter Morales, confirmó que la institución analiza sanciones contra el jugador: “El contexto que vive el mundo hoy no admite ningún tipo de estas bromas”, afirmó.

Consultado por una eventual desvinculación, el dirigente indicó que la opción está sobre la mesa. “Totalmente, es lo que estamos evaluando”, señaló, agregando que el club buscará resguardar su imagen institucional.