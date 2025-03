Funcionarios de salud de EE. UU. se preparan para brote de sarampión mientras desinformación afecta bajas tasas de vacunación

El Departamento de Salud del condado de Tarrant (Texas) está comunicándose directamente con las escuelas y guarderías y coordinando con hospitales y otros proveedores de atención médica locales. Las vacunas también están disponibles en clínicas comunitarias.

(CNN) — Cuando el pastor Landon Schott asistió a una reunión de la junta escolar de Mercy Culture Preparatory Academy la semana pasada, encontró la sala llena de globos y camisetas que decían: “#1 escuela en Texas por la menor cantidad de vacunaciones”.

Schott, quien tiene más de 48.000 seguidores en Instagram, publicó un video para felicitar a todas las familias de la escuela que han optado por “abrazar la libertad de salud y no están permitiendo que el Gobierno o los proyectos científicos afecten cómo viven y dirigen sus vidas”.

El representante estatal Nate Schatzline también compartió la noticia con sus más de 17.000 seguidores en X. Su video dice que la escuela está en su distrito y que sus hijos asisten allí.

“¿Por qué no hemos celebrado esto antes?”, preguntó el republicano.

La escuela del área de Fort Worth tiene la tasa de vacunación contra el sarampión más baja en Texas: solo el 14% de los nuevos estudiantes de kínder tenían cobertura de sarampión, paperas y rubéola (SPR) el año escolar pasado, según datos del departamento de salud estatal.

Pero las bajas tasas de vacunación en Texas están dejando a muchas comunidades vulnerables en medio de un brote de sarampión centrado en la parte occidental del estado, uno de los más grandes que ha visto Estados Unidos desde que la enfermedad fue declarada eliminada en el país en el año 2000.

Cómo aumentar las tasas de vacunación

En esfuerzos por prevenir una propagación aún más amplia, los funcionarios de salud pública en Texas, Nuevo México y Oklahoma están trabajando día y noche para aumentar las tasas de vacunación y de otro modo ayudar a proteger comunidades vulnerables, un trabajo que se ve desafiado por la propagación de desinformación.

“Están estresados y sobrecargados más allá de lo creíble”, aseveró Terri Burke, directora ejecutiva de la Alianza para la Inmunización, una organización sin fines de lucro centrada en mejorar la cobertura de vacunación en Texas, en una conferencia de prensa el jueves. “Lo más grande que estoy escuchando es la necesidad de más recursos”.

Una directora de salud pública en un condado que ha sido golpeado por el brote le dijo a Burke que había estado trabajando más de un mes seguido sin un día de descanso.

“Hablamos a las seis de la tarde, y ella me dijo que había comenzado a las 4:30 de esa mañana”, comentó.

En general, la tasa de vacunación SPR entre los estudiantes de kínder en Texas fue del 94,3% para el año escolar 2023-2024, apenas por debajo del objetivo del 95% que han establecido las agencias federales para prevenir epidemias.

Lee también: ¿Qué llevó al brote de sarampión en Texas?

Pero aproximadamente la mitad de todos los distritos escolares en el estado tienen una cobertura que se encuentra por debajo de este umbral, incluyendo casi una cuarta parte que tiene una tasa de vacunación de menos del 90%.

Y Mercy Culture Preparatory Academy es una de más de una decena de escuelas donde la cobertura fue inferior al 50%. La escuela no respondió inmediatamente a la solicitud de CNN para comentar sobre su cobertura de vacunación.

El condado de Tarrant, hogar de Mercy Culture Preparatory, no ha reportado casos de sarampión este año, pero los funcionarios de salud locales allí y en muchas partes del estado se están preparando para lo que parece inevitable.

“Somos un área de mayor riesgo, si se quiere”, afirmó Russ Jones, epidemiólogo jefe del Departamento de Salud Pública del Condado de Tarrant, en una reunión de comisionados del condado el martes, haciendo referencia a la tasa de vacunación del 91,5% del condado. “A este nivel, tendremos algunos casos”.

También señaló que hay áreas del condado donde incluso mayores proporciones no están vacunadas, incluidos los niños en Mercy Culture Preparatory.

“Ellos serían particularmente vulnerables si esa red de casos se cruza con nuestra población no vacunada”, dijo. “Si no sucede, no habrá problema. Si ocurre, entonces podríamos tener muchos casos, dependiendo de la población con la que se cruce”.

Cómo se preparan los funcionarios de salud

Para prepararse, el Departamento de Salud del condado está comunicándose directamente con las escuelas y guarderías y coordinando con hospitales y otros proveedores de atención médica locales. Las vacunas también están disponibles en clínicas comunitarias.

“Hay una vigilancia aumentada en todo nuestro estado debido a este brote”, indicó Burke.

A medida que los expertos en salud pública trabajan para frenar la propagación, crece la preocupación de que los mensajes antivacunas pueden obstaculizar sus esfuerzos.

“Ha habido mucha desinformación en las redes sociales”, dijo el Dr. Philip Huang, director del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas. “En redes sociales, puedes poner parte de esa información sin ninguna verificación de hechos, y la información incorrecta está tan disponible como la información correcta”.

Lee también: Niño murió por sarampión en Estados Unidos, primer caso fatal en una década: No estaba vacunado

También atribuyó la disminución de las tasas de vacunación a la desconfianza en el Gobierno y la politización sobre las vacunas en general.

“Existen estos grupos de comunidades que son antivacunas, y así puedes reunir a muchas personas que no están vacunadas, y esa es la situación más peligrosa”, dijo Huang.

Al igual que en el Condado de Tarrant, el departamento de Huang ha organizado sesiones informativas con enfermeras escolares, médicos y hospitales para asegurarse de que todos estén al tanto sobre el sarampión. Ha enviado cartas a funcionarios de escuelas públicas y privadas que están en distritos con bajas tasas de vacunación y se ha ofrecido a proporcionar vacunas.

Al otro lado de la frontera estatal en Nuevo México, que también ha visto decenas de casos de sarampión, los funcionarios están proporcionando vacunas a través de clínicas gratuitas. Jimmy Masters, director regional del sureste del Departamento de Salud Pública de Nuevo México, dice que el mensaje principal es “ser proactivo”.

Su región ha establecido clínicas no solo en los condados de Lea y Eddy, donde hay casos actuales, sino también en el vecino condado de Chaves. Se alienta a los residentes a verificar su estado de vacunación si no están seguros de haber recibido alguna vez una dosis de la vacuna SPR.

Nuevo México ha administrado casi el doble de vacunas SPR que el año pasado. En las últimas seis semanas, se han administrado casi 10.000 dosis, en comparación con unas 5.300 en el mismo período del año pasado.

Los médicos de atención primaria también pueden desempeñar un papel clave en adelantarse al brote de sarampión al abordar preguntas y preocupaciones directamente con los pacientes y sus familias.

“Hoy tenemos varios padres que tienen preocupaciones sobre todas las vacunas que reciben sus hijos. Recomendamos que hablen con su médico de atención primaria”, dijo Jones, del Condado de Tarrant.

Algunos pediatras, tanto en los condados que han reportado casos como en los que no, están contactando directamente a las familias para aumentar su conciencia sobre el brote en curso y alentarlos a vacunar a sus hijos.

“Creo que es muy importante para todos nosotros, y especialmente a nivel individual, seguir siendo la voz de la verdad, si se quiere, pero también la voz de la fortaleza, la resistencia y el compromiso con nuestras familias y nuestros hijos en Texas”, dijo la Dra. Ana Montanez, pediatra en Lubbock, en la conferencia de prensa del jueves.

Conocer cuántas vacunas se habían administrado en Nuevo México reforzó su determinación de continuar el trabajo que ha estado haciendo para mantener a sus pacientes y sus familias seguros.

“Se está haciendo ese esfuerzo adicional, y hay una diferencia que está surgiendo de eso, aunque pueda ser pequeña y ligada a pequeñas experiencias”, manifestó. “Pero está marcando una diferencia”.