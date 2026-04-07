Funcionarios de Estados Unidos aún esperan que negociaciones eviten una escalada de ataques en Irán esta noche

Según reportó CNN, funcionarios de Estados Unidos esperan que las negociaciones con Irán avancen a través de intermediarios. Sin embargo, la situación ha cambiado tras la advertencia de Donald Trump.

(CNN) –Funcionarios del Gobierno de Trump siguen confiando en que las negociaciones a través de intermediarios puedan producir algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán que lleve al presidente Donald Trump a aplazar su amenaza de bombardear plantas eléctricas y puentes en Irán antes de las 8 p.m. de este martes, o al menos reducir la intensidad del ataque, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

El estado de las conversaciones, sin embargo, no estaba claro hacia las 2:30 p.m. El diario The Wall Street Journal informó que Irán había suspendido la diplomacia directa, y The New York Times reportó que incluso había detenido las conversaciones indirectas. Fuentes dijeron a CNN que Estados Unidos sigue interesado en una solución diplomática y que la situación sigue siendo cambiante.

Dos de las fuentes describieron la retórica de escalada de Trump —incluida su advertencia de esta mañana de que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán no accede a sus demandas— como una forma de ejercer la máxima presión sobre el régimen para que atienda sus llamados. Sin embargo, Trump está preparado para cumplir sus amenazas de intensificar las operaciones militares si las negociaciones permanecen estancadas, dijeron las fuentes.

Funcionarios de la Casa Blanca han sostenido que solo Trump sabe cómo procederá.

“El régimen iraní tiene hasta las 8 p.m., hora del Este, para responder a la situación y alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. Solo el presidente sabe cómo están las cosas y qué hará”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado a CNN.

Con información de Alayna Treene.