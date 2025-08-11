Fue a Puerto Rico para asistir al concierto de Bad Bunny y murió por disparos, según la Policía

El turista estadounidense decidió visitar Puerto Rico para asistir a la residencia de Bad Bunny. El joven, de 25 años, recibió un disparo en el lado izquierdo del abdomen y fue trasladado a un recinto hospitalario, donde murió.

(San Juan, Puerto Rico AP) — Un turista estadounidense que visitaba Puerto Rico para asistir a la residencia de Bad Bunny murió a causa de disparos la madrugada de este domingo en La Perla, un barrio marginal costero, informó la Policía.

La víctima fue identificada como Kevin Mares, un joven de 25 años que vivía en Nueva York, según el comunicado policial.

El tiroteo ocurrió en la madrugada en un local nocturno llamado “Refugio para hombres maltratados” en La Perla, una comunidad costera que ha luchado por deshacerse de su mala reputación.

El sargento detective de homicidios, Arnaldo Ruiz, declaró en una entrevista telefónica que el tiroteo se produjo cuando varias personas cerca de Mares comenzaron a discutir y una de ellas sacó un arma y disparó al menos a otras tres, incluyendo a Mares.

Dos hermanos, un hombre y una mujer, de unos 45 años, residentes de La Perla, resultaron heridos y permanecen hospitalizados.

Ruiz afirmó que Mares era un transeúnte inocente. Estaba con otros tres amigos que informaron a la Policía que estaban en Puerto Rico para asistir a uno de los 30 conciertos de Bad Bunny, que han atraído a decenas de miles de visitantes al territorio estadounidense.

Mares recibió un disparo en el lado izquierdo del abdomen y fue trasladado al hospital público más grande de Puerto Rico, donde murió, dijeron las autoridades.

Ruiz mencionó que la Policía aún desconoce el motivo de la discusión y no tiene una descripción del tirador.

“Tenemos muy poca información”, afirmó.

Añadió que los tres amigos de Mares también eran de Nueva York, aunque no sabía dónde vivían.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, comentó a los periodistas el domingo que compartiría imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y agregó que la pareja de Mares había optado por no visitar La Perla con él.

La Policía dijo que el incidente ocurrió a las 4:13 a.m., hora local, a pesar de que un código municipal aprobado en 2023 establece que los negocios autorizados en San Juan solo pueden servir o vender alcohol de 6:00 a.m. a 1:00 a.m. de domingo a jueves, y hasta las 2:00 a.m. los viernes y sábados, y el domingo si el lunes es feriado.

La Perla se encuentra a las afueras de un distrito histórico muy popular entre los turistas, el Viejo San Juan. Un par de cientos de personas viven en este barrio marginal, que tiempo atrás fue el mayor punto de distribución de heroína de Puerto Rico y era conocido por su violencia.

La Policía solía evitar la comunidad, que llegó a tener un cartel que decía: “Prohibido el paso a visitantes”.

Pero la violencia disminuyó cuando cientos de agentes federales allanaron el barrio en 2011 y arrestaron a decenas de personas, incluido un conocido líder comunitario que luego fue condenado.

El lugar se volvió aún más seguro y acogedor después de que los cantantes puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee lo incluyeran en su éxito, “Despacito”.

Pero la violencia aislada persiste.

En febrero de 2023, tres turistas fueron apuñalados después de que, según la Policía, una persona les dijo que dejaran de filmar dentro de la comunidad.

En abril de 2024, un turista de 24 años de Delaware fue asesinado y su cuerpo fue quemado después de que, según la Policía, él y un amigo fueron atacados tras comprar drogas. Las autoridades indicaron que las víctimas intentaban tomar fotos de La Perla tras recibir advertencias de no hacerlo.

La isla de 3,2 millones de habitantes ha reportado 277 asesinatos en lo que va del año, en comparación con los 325 asesinatos del mismo período del año pasado.