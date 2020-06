Luego que Nicolás Maduro insinuara que Juan Guaidó estaba “escondido” en una embajada en Venezuela, el canciller de ese país, Jorge Arreaza, dijo explícitamente que el líder de la Asamblea Nacional se encuentra refugiado en la sede diplomática de Francia en Caracas.

“Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se [los] lleve por la fuerza. No se puede, no se puede”, dijo Arreaza el jueves al ser consultado sobre la supuesta permanencia del líder opositor en la embajada de Francia y por la presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador español.

El canciller agregó que espera “que esos gobiernos rectifiquen (…) y entreguen a los prófugos de la justicia a la justicia venezolana”.

Sin embargo, Francia salió a desmentir la afirmación de Arreaza este viernes.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Agnès von der Mühll, aseguró que “el señor Juan Guaidó no está en la residencia de Francia en Caracas. Lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas”.

Esta semana, Maduro dijo que “estamos enfrentando una verdadera crisis provocada por las sanciones criminales del gobierno de Estados Unidos con complicidad del prófugo de la justicia, escondido en una embajada”, lo que fue interpretado como que se refería a Guaidó.

El mismo Guaidó respondió horas después que “estoy donde siempre, con la gente, cosa que tú no puedes hacer desde que corriste en Villa Rosa en 2016. Te mienten”.