Francia alerta que petróleo a US$100 reduciría crecimiento en 0,4% y elevaría inflación en un punto porcentual

El ministro de Finanzas, Roland Lescure, advirtió que el bloqueo en el estrecho de Ormuz constituye "un nuevo choque petrolero". Destacó que la dependencia francesa del gas para fijar el precio de la electricidad es solo del 3,2% de las horas, frente al 18% de España y Portugal.

(EFE) – El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, advirtió este martes que si el precio del petróleo se mantiene en 100 dólares por barril, el crecimiento de Francia se reduciría entre tres y cuatro décimas y la inflación aumentaría un punto porcentual.

En comparecencia ante la Asamblea Nacional, calificó la paralización del estrecho de Ormuz como “un nuevo choque petrolero”.

La ventaja nuclear francesa

Lescure destacó que Francia está “relativamente menos expuesta” gracias a su capacidad nuclear y renovable, que hacen que el precio de la electricidad dependa del gas solo en el 3,2% de las horas, frente al 18% de España y el 19% de Portugal.

En el mercado de futuros, el megavatio hora francés para 2027 cotiza a 50 euros, mientras que España y Portugal superan los 60 y Alemania los 100. El gobierno descartó rebajar impuestos a los combustibles por la delicada situación fiscal, con un déficit del 5% del PIB y la deuda al 3,81%.