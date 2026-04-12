Mundo Conflicto Estados Unidos-Irán

Con información de CNN

Fracasan en Pakistán las conversaciones entre EE.UU. e Irán: Diferencias nucleares y control del estrecho de Ormuz impiden acuerdo

Por Kevin Liptak, CNN

12.04.2026 / 10:11

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Las delegaciones llegaron a un punto muerto tras horas de diálogo. Washington exigió la reapertura de la vía marítima y el desmantelamiento de las reservas de uranio, mientras Teherán condicionó su cumplimiento al levantamiento de sanciones y la liberación de activos congelados.

(CNN) – Las negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán en Islamabad concluyeron sin éxito, tras un estancamiento en puntos clave. Según personas familiarizadas con las conversaciones, Teherán se negó a reabrir el estrecho de Ormuz y a renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido, condiciones que Washington consideró inaceptables.

A su vez, las demandas iraníes de levantar sanciones y descongelar miles de millones de dólares en activos quedaron sin respuesta.

Diferencias de estilo y fondo

Funcionarios señalaron una diferencia fundamental en los estilos de negociación: mientras Irán acepta procesos largos y sinuosos, la administración Trump busca acuerdos rápidos. Los negociadores iraníes, conscientes de la influencia que el estrecho les otorga, se negaron a reabrir la vía fluvial hasta un acuerdo final.

El cierre del paso marítimo, clave para el 20% del petróleo mundial, genera turbulencia energética y presión política interna para Trump. Ambas partes presentaron ofertas sobre el programa nuclear, pero sin avances concretos.

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