Fotoperiodista de Gaza que escribió “Si muero, quiero una muerte resonante” fallece durante un ataque aéreo de Israel

Fatima Hassouna murió junto con siete miembros de su familia en un ataque israelí esta semana.

(CNN En Español – CNN Chile) — Fatima Hassouna, una documentalista de guerra que había cubierto el conflicto en Gaza durante 18 meses, murió junto con siete miembros de su familia en un ataque israelí esta semana.

“Si muero, quiero una muerte resonante, no quiero estar en las noticias urgentes, ni en un número con un grupo”, escribió Hassouna en una publicación en Instagram en agosto de 2024. “Quiero una muerte que el mundo escuche, un efecto que perdure a lo largo de los siglos e imágenes inmortales que ni el tiempo ni el espacio entierren”, añadió la fotoperiodista, protagonista de un nuevo documental que se proyectará en el Festival de Cine de Cannes el próximo mes.

El Ministerio de Salud en Gaza dijo a CNN este viernes que los padres de Hassouna sobrevivieron al ataque el miércoles, pero ambos sufrieron heridas críticas y están en una unidad de cuidados intensivos.

El Centro de Protección de Periodistas Palestinos (PJPC) dijo que lamenta la pérdida de Hassouna. Afirmó que el ataque que la mató tuvo como objetivo la casa de su familia en la calle Al-Nafaq en la ciudad de Gaza y también mató a varios de sus familiares. Describió el ataque como un “crimen” contra periodistas y una violación del derecho internacional.

“Las poderosas fotos de Fatima documentando la vida bajo asedio se publicaron a nivel mundial, arrojando luz sobre el costo humano de la guerra”, dijo el centro.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron el miércoles que el objetivo era “un terrorista de la Brigada de la Ciudad de Gaza de Hamas” y que se tomaron medidas para mitigar el riesgo de daño a civiles. “El terrorista planeó y ejecutó ataques terroristas contra tropas de las FDI y civiles israelíes”, dijeron las FDI en un comunicado sin proporcionar más detalles.

El primo de Fatima, Hamza Hassouna, relató el ataque a CNN este viernes. “Estaba sentado cuando de repente cayeron dos cohetes, uno junto a mí y otro en la sala de estar. La casa se nos cayó encima y todo fue un desastre”, dijo.

Hassouna publicó sus fotos en Facebook e Instagram, donde tenía más de 35.000 seguidores. Sus imágenes documentaban los desafíos de la vida cotidiana en Gaza y la amenaza de vivir bajo el bombardeo israelí.

Apareció en la película documental de Sepideh Farsi, “Put Your Soul On Your Hand And Walk”, que fue seleccionada para ser proyectada en la sección ACID del 78º Festival de Cine de Cannes en mayo de 2025. Una declaración de la directora describe la película como “una ventana, abierta a través de un encuentro milagroso con Fatima” en la “masacre continua de los palestinos”.

Tras la noticia de la muerte de Hassouna, la directora de cine iraní compartió este viernes una foto en las redes sociales en la que aparece en cámara con Hassouna, quien estaba sonriendo. “Mi última imagen de ella es una sonrisa. Me aferro a ella hoy”, escribió Farsi junto a la imagen.

Hablando con CNN este viernes, Farsi dijo que Hassouna era “una persona muy brillante y radiante, con una sonrisa increíble y un optimismo natural”. La directora de cine comentó que había trabajado con Hassouna durante más de un año en el documental y que llegaron a conocerse muy bien.

Farsi dijo que la última vez que contactó a Hassouna fue un día antes de su muerte para darle “la feliz noticia” sobre el documental. “Ambas discutimos su viaje a Francia en mayo para presentar el documental en Cannes conmigo, ya que ella es la protagonista principal”, dijo Farsi.

“Pensé que era un error cuando escuché sobre su muerte”, agregó Farsi. “Espero que este documental arroje luz sobre su vida en Gaza y sirva como un tributo a su memoria”.

De acuerdo con el PJPC, el número de periodistas que han muerto en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ha aumentado a 212, un saldo sin precedentes, según numerosos grupos de periodistas. La organización pidió a la comunidad internacional que abra una investigación inmediata sobre el incidente y responsabilice a los responsables.

La vecina de Hassouna, Um Aed Ajur, describió a Hassouna como orgullosa del trabajo que estaba haciendo. Cuestionó el ataque a su casa, diciendo que ella y su familia “no tienen conexión” con ningún grupo. “Hemos sido vecinos durante 35 años y nunca hemos escuchado que estén conectados con ningún (grupo)”, agregó.

La última publicación de Hassouna en su página de Facebook fue una serie de fotos de pescadores de Gaza junto al mar el sábado pasado, menos de una semana antes de que falleciera. Publicó las imágenes con un breve poema.

“Desde aquí llegas a conocer la ciudad. Entras en ella, pero no sales, porque no saldrás, y no puedes”, escribió.