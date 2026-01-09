Foro Penal confirma nueve presos políticos liberados en Venezuela, apenas el 1 % del total

Según indicó su vicepresidente, Gonzalo Himiob, la persona liberada fue identificada como Aracelis Del Carmen Balza Ramírez.

(CNN) – La organización sin fines de lucro Foro Penal dijo este viernes que más temprano fue liberada una persona más de la prisión de El Helicoide, con lo que ya suman nueve presos políticos excarcelados en Venezuela desde el jueves.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, dijo en X que la novena persona liberada es Aracelis Del Carmen Balza Ramírez.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que la cifra de 9 personas liberadas representa el 1 % del total de presos políticos en Venezuela (814, según la organización).