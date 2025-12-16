Fitch Ratings advierte sobre el “desafiante” control de la deuda pública en el gobierno entrante de José Antonio Kast

La agencia calificadora proyecta que la promesa de un ajuste fiscal agresivo enfrentará fuertes presiones de gasto social y políticos, lo que podría mantener los déficits por encima del 2% del PIB.

La agencia Fitch Ratings advirtió que la administración del presidente electo José Antonio Kast enfrentará una tarea “desafiante” para estabilizar la deuda pública de Chile.

En un comentario dirigido a clientes, la firma señaló que aunque Kast prometió un ajuste fiscal agresivo recortando cerca de US$6.000 millones en 18 meses, las presiones de gasto social persistirán y los beneficios en crecimiento de sus recortes tributarios son inciertos.

Un escenario fiscal complejo y proyecciones reservadas

Fitch estima que, dada la magnitud del gasto en educación, salud y pensiones, además de los nuevos compromisos en seguridad y migración, la meta de recorte será difícil de alcanzar.

Según reportó Diario Financiero, la agencia proyecta que, sin reformas estructurales, los déficits fiscales se mantendrían por encima del 2% del PIB en 2026 y 2027. Si bien reconoció que el gobierno electo podría construir coaliciones legislativas o usar medidas administrativas para temas urgentes, concluyó que los recortes de impuestos podrían complicar el control de la deuda si los beneficios en crecimiento tardan en materializarse.