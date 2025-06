Polémica por financiación gubernamental a la Casa Real: Informe revela que monarquía británica recibirá cerca de US$ 118 millones

El presupuesto, destinado a cubrir funciones oficiales y el mantenimiento de los palacios reales, ha reavivado el debate público sobre el financiamiento de la monarquía, en medio de críticas por su vínculo con los ingresos del Patrimonio de la Corona.

(CNN) – La Casa Real Británica publicó el lunes su estado financiero, revelando que la suma global anual del gobierno se mantuvo en £86,3 millones (US$ 118,50 millones).

La suma, denominada Subvención Soberana, financia el mantenimiento de los palacios reales y las funciones oficiales de la familia real, y se financia con fondos públicos británicos.

A cambio, el monarca cede al gobierno todos los beneficios del Patrimonio de la Corona —que incluye vastas extensiones de terrenos en el centro de Londres, el hipódromo de Ascot y los fondos marinos de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte—, en virtud de un acuerdo que data de 1760.

La Subvención Soberana funciona como una cuenta de gastos para el monarca y sus representantes, cubriendo los costos de sus funciones públicas, incluyendo viajes, personal y mantenimiento de propiedades históricas. Cabe destacar que excluye la financiación de la seguridad, que también supone un alto costo debido a los numerosos compromisos y eventos públicos de la realeza.

Los miembros de la familia real realizaron más de “1.900 compromisos públicos en el Reino Unido y en el extranjero, mientras que más de 93.000 invitados asistieron a 828 eventos en los Palacios Reales Oficiales”, según el Informe Anual de Subvenciones Soberanas.

La subvención total de £86,3 millones (US$ 118,50 millones), que por ley sigue siendo la misma que los tres ejercicios financieros anteriores, se compone de una subvención básica de £51,8 millones (US$ 71,1 millones) y £34,5 millones (US$ 47,4 millones) para financiar la remodelación del Palacio de Buckingham.

El Palacio de Buckingham, una de las principales atracciones turísticas del centro de Londres, está atravesando un importante proyecto de modernización que incluirá mejoras en el cableado eléctrico, las tuberías, los ascensores y los baños accesibles.

La familia real desmantelará el tren real “tras una revisión exhaustiva de su uso y rentabilidad”, según el informe contable. La monarquía ha utilizado su propio tren desde que la reina Victoria subió por primera vez a un vagón especialmente construido desde Slough, Inglaterra, hasta la estación de Paddington en Londres en 1842.

El informe también dice que la Casa Real aumentará el uso de combustible de aviación sostenible (SAF) y continuará con la electrificación de su flota de vehículos.

El año pasado, la Casa Real anunció su intención de adoptar una flota de vehículos “casi totalmente eléctricos” , sin especificar una fecha límite. El medio británico PA Media informó que los dos Bentley del Rey serían modificados para funcionar con biocombustible.

Las tres principales fuentes de ingresos de la familia real son la Subvención Soberana, las propiedades del Ducado de Lancaster y del Ducado de Cornualles y sus propiedades e inversiones personales.

El nivel de financiación de la familia real británica ha alimentado críticas durante mucho tiempo, con un grupo antimonárquico pidiendo que se aboliera la Subvención Soberana y que el público británico conservara todas las ganancias del Patrimonio de la Corona.

“El sistema de subvenciones es una locura. La financiación aumenta no porque se necesite dinero extra, sino porque la subvención está vinculada a las ganancias del gobierno provenientes de terrenos administrados por el Patrimonio de la Corona”, declaró Graham Smith, activista del grupo Republic, en un comunicado a principios de este año. “El palacio ha reciclado la excusa de necesitar el dinero para la remodelación del Palacio de Buckingham, una excusa utilizada para duplicar la subvención hace diez años”.

“Es hora de que se den un buen uso a esos 500 millones de libras, de que se contabilice adecuadamente el coste de la monarquía y de que ese coste se reduzca a solo unos pocos millones de libras”, añadió Smith.

El guardián de la bolsa privada, James Chalmers, dijo en un comunicado el lunes cuando se publicó el informe: “El poder blando es difícil de medir, pero su valor, creo, ahora se entiende firmemente en casa y en el extranjero, ya que los temas centrales del nuevo reinado han cobrado un enfoque aún más nítido, y la Familia Real ha continuado su servicio a la nación, los Reinos y la Commonwealth”.