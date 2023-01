(CNN Radio Argentina) – Mariano Bergés, ex juez, especialista en Derecho Penal, se refirió este viernes en CNN Radio al avance del juicio contra las ocho personas acusadas por el asesinato del joven Fernando Báez Sosa hace casi tres años en Villa Gesell y consideró que es “un error que todos los imputados tengan al mismo abogado”.

“Soy de los que piensan que el imputado siempre tiene que declarar. La persona que está involucrada en el proceso es el acusado y tiene que sentarse frente a tribunal y decir su verdad”, consideró Bergés en diálogo con Guillermo Panizza en La Mañana de CNN.

Sobre el juicio, el exmagistrado aclaró que “hay una abundante prueba documental y de imágenes. Eso en los últimos años ha permitido que muchos debates y juicios que antiguamente se complejizaban para probar los hechos se hagan mucho más sencillos”.

Y consideró: “Es un juicio relativamente sencillo para la fiscalía porque una imagen vale más que mil palabras o un alegato”.

Por otra parte, Bergés habló sobre la estrategia del abogado de los acusados: “Hay que ver cómo se mueve la defensa intentando controvertir esos elementos tan duros que aparecen en las imágenes”. “Hay que ver si buscan reducir la calificación legal y que las penas sean reducidas”, añadió.

Según el ex juez, “una cosa es que haya un acuerdo entre los imputados de no modificar una situación, pero sí me parece concreto y un error del defensor el hecho de no incorporar nuevos abogados para cada uno de los acusados. La participación de cada uno es muy diferente. Algunos pegaron, otros cubrieron, otros gritaron, etc. Todo ese comportamiento diferente implica distinta responsabilidad”.

“Cada uno de los seres humanos involucrados tiene una responsabilidad distinta y los jueces tendrán que evaluar esa situación”, especificó, y finalizó: “Hay algo que se llama conflicto de intereses y esta situación de defender a los ocho puede ser que el propio abogado tenga que separarse de alguno para defender a uno puntualmente”.