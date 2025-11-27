FBI confirma que sospechoso de tiroteo contra guardias nacionales tenía vínculos con fuerzas estadounidenses en Afganistán

El sujeto “tenía una relación en Afganistán con fuerzas aliadas”, afirmó el director del FBI, Kash Patel.

(CNN) – El director del FBI, Kash Patel, confirmó que el sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional de EE.UU. tenía vínculos con las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

El sospechoso, Rahmanulla Lakanwal, “tenía una relación en Afganistán con fuerzas aliadas”, declaró Patel a los periodistas durante una conferencia de prensa este jueves. Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021 como parte de la “Operación Aliados Bienvenidos”. Solicitó asilo en 2024, el cual le fue concedido en abril de 2025.

Sus vínculos con Estados Unidos en Afganistán forman parte de la investigación en curso, afirmó Patel.

“También estamos investigando a fondo ese aspecto de sus antecedentes, incluyendo cualquier cómplice conocido que se encuentre en el extranjero o en Estados Unidos”, añadió.

Además, el hombre que, según las autoridades, abrió fuego contra miembros del servicio en Washington, e hirió gravemente a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, será acusado de tres cargos de agresión con intención de matar estando armado y posesión de un arma de fuego durante un delito violento, dijo este jueves Jeanine Pirro, fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Se enfrenta a 15 años por el cargo de agresión con intención de matar, señaló Pirro, añadiendo que los cargos están sujetos a cambios dependiendo del bienestar de los miembros de la Guardia heridos.

“Estamos rezando para que sobrevivan y que el cargo más grave no tenga que ser el de asesinato en primer grado”, afirmó, y agregó: “Haremos que este perpetrador rinda cuentas bajo todo el peso de la ley”.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo a Fox News hoy temprano que el Gobierno podría presentar cargos de terrorismo y posiblemente la pena de muerte en el caso.